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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de julio
Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de julio City of Hialeah - Municipal Government

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el martes 14 de julio la temperatura rondará entre 82 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 26%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Miami

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 26%
  • Pronóstico: soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El martes 14 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El miércoles 15 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 16 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 17 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El sábado 18 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El domingo 19 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El lunes 20 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
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