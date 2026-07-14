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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el martes 14 de julio la temperatura rondará entre 82 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 26%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 26%
- Pronóstico: soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida
El martes 14 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El miércoles 15 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El jueves 16 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El viernes 17 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El sábado 18 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.
El domingo 19 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 18%.
El lunes 20 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
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