Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de agosto

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 81 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego soleado.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 13 mph, Sureste

: 13 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 18%

: 18% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego soleado. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 17 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El miércoles 19 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El jueves 20 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El viernes 21 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.