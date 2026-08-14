Tapia, Toviggino y la quinta: claves para entender los nexos de las autoridades de la AFA con la causa que vuelve a Campana

2 ¿Qué se investiga?

El expediente se inició por una denuncia de la Coalición Cívica de presunto lavado de dinero. La hipótesis es que Conte y Pantano no son los verdaderos propietarios de la quinta, sino testaferros de autoridades de la AFA. El más apuntado es su tesorero, Pablo Toviggino. La Justicia encontró en el predio un bolso que tiene su nombre y una placa del club Barracas Central con un reconocimiento a él. Las autoridades de la AFA siempre negaron las acusaciones. El caso se amplió luego: absorbió otra causa que investigaba una serie de contratos de la AFA; entre ellos, el de la entidad con TourProdEnter, la empresa de Estados Unidos que recaudó los ingresos en el exterior de la asociación que preside Claudio Tapia. TourProdEnter, de acuerdo con información bancaria analizada por LA NACION, percibió al menos US$260 millones de dólares y transfirió US$57 millones a otras sociedades radicadas en Miami, sin empleados ni actividad verificada. La sospecha es que los dos casos están vinculados con el manejo irregular de fondos sustraídos de las arcas de la AFA. Además de la quinta, se investiga si con dinero que correspondía a la asociación de fútbol se compraron otros bienes como vehículos y caballos.