Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de julio

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el martes 21 de julio la temperatura rondará entre 82 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 13%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 12 mph, Sureste

: 12 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 13%

: 13% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 23 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El viernes 24 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El sábado 25 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El domingo 26 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El lunes 27 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.