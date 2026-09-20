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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 21 de septiembre al 25 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 78 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 85%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 8 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 85%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 89%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.
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