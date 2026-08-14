Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 78 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado, luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas.

La probabilidad de precipitación de 35%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado, luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Sursureste

: 5 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 35%

: 35% Pronóstico: soleado, luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas

El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado, luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 35%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado, luego chubascos aislados y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chubascos aislados y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 16%.