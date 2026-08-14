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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 78 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado, luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas.
La probabilidad de precipitación de 35%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado, luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 35%
- Pronóstico: soleado, luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas
El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado, luego chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 35%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado, luego chubascos aislados y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chubascos aislados y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 16%.
LA NACION
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