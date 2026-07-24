Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 25 de julio la temperatura rondará entre 81 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas dispersos.

La probabilidad de precipitación de 27%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas dispersos.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 2 a 9 mph, Sursuroeste

: 2 a 9 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 27%

: 27% Pronóstico: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas dispersos

El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida

El sábado 25 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 41%.

El domingo 26 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 27%.