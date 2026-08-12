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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto Gautier Salles Unsplash

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el miércoles 12 de agosto la temperatura rondará entre 78 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego chaparrones y tormentas aisladas.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego chaparrones y tormentas aisladas.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 24%
  • Pronóstico: soleado y luego chaparrones y tormentas aisladas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El miércoles 12 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado y luego chaparrones y tormentas aisladas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El jueves 13 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El viernes 14 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas aisladas. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El sábado 15 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego chaparrones y tormentas aisladas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas aisladas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El domingo 16 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas aisladas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas aisladas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 17 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas dispersas. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El martes 18 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas aisladas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas aisladas. Probabilidad de precipitación: 23%.
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