Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el miércoles 12 de agosto la temperatura rondará entre 78 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego chaparrones y tormentas aisladas.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego chaparrones y tormentas aisladas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Sursuroeste

: 5 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 24%

: 24% Pronóstico: soleado y luego chaparrones y tormentas aisladas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El miércoles 12 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado y luego chaparrones y tormentas aisladas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El jueves 13 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El viernes 14 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas aisladas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego chaparrones y tormentas aisladas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas aisladas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas aisladas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas aisladas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 17 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas dispersas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas dispersas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas aisladas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas aisladas. Probabilidad de precipitación: 23%.