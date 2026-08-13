Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de agosto

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el jueves 13 de agosto la temperatura rondará entre 78 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 8 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 0 a 8 mph, Oestenoroeste

: 0 a 8 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 7%

: 7% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El jueves 13 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El viernes 14 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El lunes 17 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El miércoles 19 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 30%.