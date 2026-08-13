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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el jueves 13 de agosto la temperatura rondará entre 78 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 7%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 8 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 8 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 7%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El jueves 13 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El viernes 14 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 30%.
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