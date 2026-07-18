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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio Facebook/City of Hialeah

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 80 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas dispersos.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas dispersos.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 33%
  • Pronóstico: chubascos y tormentas dispersos

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El sábado 18 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 31%.

El domingo 19 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas dispersos y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 72%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego chubascos y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 58%.

El lunes 20 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos dispersos y luego chubascos y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego chubascos y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 58%.

El martes 21 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas dispersos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.

El miércoles 22 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 50%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 50%.

El jueves 23 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 49%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas dispersos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 24 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 33%.
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