Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de julio

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 20 de julio la temperatura rondará entre 80 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 65%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 13 mph, Suroeste

: 13 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 65%

: 65% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 56%.

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El jueves 23 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El viernes 24 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El sábado 25 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 26 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 24%.