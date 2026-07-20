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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 20 de julio la temperatura rondará entre 80 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 65%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 13 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 13 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 65%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El lunes 20 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 56%.
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 38%.
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 50%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 27%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 34%.
El sábado 25 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El domingo 26 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 24%.
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