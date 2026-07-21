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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de julio
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de julio Gautier Salles Unsplash

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el martes 21 de julio la temperatura rondará entre 80 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 34%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 14 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 34%
  • Pronóstico: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El martes 21 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El miércoles 22 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El jueves 23 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado y luego chaparrones aislados y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones aislados y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El viernes 24 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones aislados y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El sábado 25 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones aislados y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El domingo 26 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones aislados y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones aislados y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 27 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
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