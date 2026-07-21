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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el martes 21 de julio la temperatura rondará entre 80 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 34%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 14 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 14 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 34%
- Pronóstico: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado y luego chaparrones aislados y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones aislados y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones aislados y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
El sábado 25 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones aislados y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.
El domingo 26 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones aislados y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones aislados y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
El lunes 27 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
LA NACION
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