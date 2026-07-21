Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de julio

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el martes 21 de julio la temperatura rondará entre 80 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 34%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 14 mph, Sur

: 14 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 34%

: 34% Pronóstico: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El jueves 23 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado y luego chaparrones aislados y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones aislados y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El viernes 24 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chaparrones aislados y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El sábado 25 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones aislados y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El domingo 26 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones aislados y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones aislados y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 27 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.