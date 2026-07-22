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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de julio
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de julio Gautier Salles Unsplash

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el miércoles 22 de julio la temperatura rondará entre 78 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas.

La probabilidad de precipitación de 40%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 40%
  • Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El miércoles 22 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El jueves 23 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 24 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El sábado 25 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 26 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El lunes 27 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El martes 28 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 43%.
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