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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 25 de julio la temperatura rondará entre 80 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas.
La probabilidad de precipitación de 28%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 28%
- Pronóstico: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El sábado 25 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.
El domingo 26 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 23%.
El lunes 27 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 39%.
El martes 28 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 41%.
El miércoles 29 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 40%.
El jueves 30 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
El viernes 31 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
LA NACION
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