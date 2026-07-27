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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 27 de julio la temperatura rondará entre 80 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 62%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 62%
- Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas dispersos luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El lunes 27 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 35%.
El martes 28 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.
El miércoles 29 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 32%.
El jueves 30 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
El viernes 31 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
El sábado 1 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
El domingo 2 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 43%.
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