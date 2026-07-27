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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de julio
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de julio Gautier Salles Unsplash

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 27 de julio la temperatura rondará entre 80 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 62%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 10 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 62%
  • Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas dispersos luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El lunes 27 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 35%.

El martes 28 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.

El miércoles 29 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 32%.

El jueves 30 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.

El viernes 31 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.

El sábado 1 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El domingo 2 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 43%.
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