Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de agosto

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 77 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 70%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Sureste

: 7 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 70%

: 70% Pronóstico: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El sábado 8 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 70%.

: 70%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El domingo 9 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El lunes 10 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El martes 11 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 31%.

El miércoles 12 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El jueves 13 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El viernes 14 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 17%.