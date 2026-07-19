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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de julio al 24 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 20 de julio la temperatura rondará entre 80 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas dispersas, luego probabilidad de chubascos y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 65%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas dispersas, luego probabilidad de chubascos y tormentas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 13 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 65%
- Pronóstico: chubascos y tormentas dispersas, luego probabilidad de chubascos y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El lunes 20 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas dispersas, luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas, luego chubascos y tormentas dispersas. Probabilidad de precipitación: 56%.
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas dispersas, luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas, luego chubascos y tormentas dispersas. Probabilidad de precipitación: 56%.
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas dispersas. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas dispersas. Probabilidad de precipitación: 50%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas dispersas. Probabilidad de precipitación: 49%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas dispersas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chubascos y tormentas dispersas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas dispersas. Probabilidad de precipitación: 34%.
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