Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 21 de septiembre al 25 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 75 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas generalizadas.

La probabilidad de precipitación de 75%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas generalizadas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Estenoreste

: 5 mph, Estenoreste Probabilidad de precipitación : 75%

: 75% Pronóstico: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas generalizadas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas generalizadas. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 46%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 40%.