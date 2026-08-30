1
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 31 de agosto la temperatura rondará entre 76 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas generalizados.
La probabilidad de precipitación de 80%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Estenoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas generalizados.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Estenoreste
- Probabilidad de precipitación: 80%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas generalizados
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas generalizados. Probabilidad de precipitación: 80%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 66%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas generalizados. Probabilidad de precipitación: 83%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas generalizados y luego chaparrones y tormentas aislados. Probabilidad de precipitación: 78%.
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 57%.
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego chaparrones y tormentas generalizados. Probabilidad de precipitación: 78%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas generalizados y luego chaparrones y tormentas aislados. Probabilidad de precipitación: 78%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas generalizados y luego chaparrones y tormentas dispersos. Probabilidad de precipitación: 75%.
LA NACION
Más leídas
- 2
Islandia votó en un ajustado referéndum para decidir si reanuda el proceso para entrar a la Unión Europea
- 3
La indisciplina, un mal crónico en los Pumas de Contepomi: el dato que revela la gravedad del problema
- 4
Se vienen 48 horas de tormentas severas, actividad eléctrica, ráfagas de más de 100 km/h y un “subibaja térmico”: las zonas afectadas