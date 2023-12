escuchar

Cuando el empresario Josh Pratt y su socio se convirtieron en dueños de una casa de más de 100 años de antigüedad, estaban conscientes de que podrían encontrar algunas sorpresas en el sótano. Sin embargo, jamás se imaginaron lo que sus ojos verían: unas profundas construcciones de cemento que los dejaron sin palabras y sin entender cuál era su función en ese espacio.

“Acabamos de mudarnos a una casa de mediados del siglo XIX”, contó el hombre a Newsweek, y agregó: “Vi estos contenedores en el espeluznante sótano, la primera vez que fuimos a ver la casa. No tenía idea de para qué servían”. De acuerdo con las imágenes que circulan en la web, se tratan de enormes contenedores construidos en cemento, como si fuesen unos piletones.

Un hombre encontró extrañas construcciones en su casa nueva Josh Pratt/Reddit

“No diría que me asustaron, aunque sí inspiran cierta imaginación oscura. Me despertaron la curiosidad”, dijo Pratt al medio citado. Estas estructuras macizas, con su apariencia austera y su construcción robusta, pueden parecer intimidantes para el observador casual, como quedó demostrado cuando el sujeto compartió su historia en Reddit. Aunque los usuarios comenzaron a elaborar historias paranormales, él no se asustó.

Una casa antigua del Siglo XIX tenía raras construcciones Josh Pratt / Reddit

El nuevo dueño de la histórica casa defiende que, aunque lo desconocido puede parecer intimidante, no todos los misterios llevan a situaciones peligrosas. A veces, simplemente son indicativos de algo nuevo que espera a ser comprendido, y fue justo lo que pasó cuando el propietario desenredó la intriga, dado que las estructuras solo eran cisternas antiguas.

El verdadero uso de las extrañas construcciones

“Resulta que este era un método común para recolectar y almacenar agua en el pasado”, señaló Pratt. “El agua de las canaletas del techo se conducía al primer contenedor, que probablemente actuaba como un tanque de sedimentación, y el agua de ese tanque se vertía sobre la parte superior de la pared divisoria a través de una pequeña muesca hacia el segundo tanque, para una bomba o un balde”, agregó en la entrevista: “La casa tiene un pozo que se utilizaba para beber agua y esta agua de lluvia probablemente se usaba para lavar y para todas las demás necesidades”.

En lugar de preocuparse, Pratt y su socio optaron por mantener una mente abierta frente a su nuevo descubrimiento y mostrarse dispuestos a enfrentar lo desconocido y a aprender más sobre estos pozos de hormigón. Después de todo, cada secreto resuelto es una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y experiencias, y para el hombre, eso era más emocionante que intimidante. “Son una pieza interesante de la historia, así qué planeo conservarlos”, comentó.

El dueño descartó darles el mismo uso que los expropietarios, debido a que almacenar agua como lo hicieron en el pasado podría causar estragos en la casa, por la humedad o posibles daños en las estructuras del inmueble. Según sus declaraciones, las conservará como un vestigio de este último centenario.

