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Confirmado en Florida: se despide DeSantis y cuándo son las elecciones a gobernador y midterms 2026
La jornada electoral será el 3 de noviembre, mientras que la votación anticipada tendrá un período previsto del 24 al 31 de octubre, con posibles días adicionales según el condado
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Los votantes de Florida acudirán a las elecciones de medio término el martes 3 de noviembre de 2026 para elegir autoridades federales, estatales y locales. La jornada definirá, entre otros cargos, quién sucederá a Ron DeSantis en la gobernación y contribuirá a determinar la composición del Congreso federal.
Cuándo y a qué hora se vota en Florida
- Los centros de votación abrirán de 7 a 19 hs, según la hora local del condado. Florida tiene más de una zona horaria.
- Quienes estén en la fila al momento del cierre podrán votar, de acuerdo con los horarios de la jornada electoral.
Votación anticipada en Florida: las fechas
- El período de votación anticipada será del 24 al 31 de octubre. Los condados pueden habilitar días adicionales.
- Las ubicaciones y los horarios deben consultarse con la oficina electoral del condado. El voto por correo puede tener plazos diferentes.
Qué cargos se eligen en las midterm elections 2026
- Florida elegirá al sucesor de Ron DeSantis. El gobernador no puede competir por un tercer mandato consecutivo.
- El republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly disputan la gobernación. También se elegirán representantes para bancas legislativas estatales y federales.
- A escala nacional, estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado. Los nuevos integrantes asumirán en enero de 2027.
Para tener en cuenta
Antes de acudir, consulta el lugar y el horario de votación con la autoridad electoral de tu condado. Si eliges votar por correo, verifica los requisitos de entrega y recepción de la boleta: no necesariamente coinciden con los de la votación anticipada presencial, según el calendario electoral.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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