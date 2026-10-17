Confirmado en Florida: se despide DeSantis y cuándo son las elecciones a gobernador y midterms 2026

Los votantes de Florida acudirán a las elecciones de medio término el martes 3 de noviembre de 2026 para elegir autoridades federales, estatales y locales. La jornada definirá, entre otros cargos, quién sucederá a Ron DeSantis en la gobernación y contribuirá a determinar la composición del Congreso federal.

Cuándo y a qué hora se vota en Florida

Los centros de votación abrirán de 7 a 19 hs , según la hora local del condado. Florida tiene más de una zona horaria.

, según la hora local del condado. Florida tiene más de una zona horaria. Quienes estén en la fila al momento del cierre podrán votar, de acuerdo con los horarios de la jornada electoral.

El 3 de noviembre, día de la elección, los centros de votación abrirán de 7 a 19 hs Imagen creada con IA

Votación anticipada en Florida: las fechas

El período de votación anticipada será del 24 al 31 de octubre . Los condados pueden habilitar días adicionales.

. Los condados pueden habilitar días adicionales. Las ubicaciones y los horarios deben consultarse con la oficina electoral del condado. El voto por correo puede tener plazos diferentes.

Qué cargos se eligen en las midterm elections 2026

Florida elegirá al sucesor de Ron DeSantis . El gobernador no puede competir por un tercer mandato consecutivo.

. El gobernador no puede competir por un tercer mandato consecutivo. El republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly disputan la gobernación. También se elegirán representantes para bancas legislativas estatales y federales.

El demócrata David Jolly y el republicano Byron Donalds, candidatos a la gobernación de Florida en las elecciones 2026 Associated Press

A escala nacional, estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado. Los nuevos integrantes asumirán en enero de 2027.

Para tener en cuenta

Antes de acudir, consulta el lugar y el horario de votación con la autoridad electoral de tu condado. Si eliges votar por correo, verifica los requisitos de entrega y recepción de la boleta: no necesariamente coinciden con los de la votación anticipada presencial, según el calendario electoral.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.