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Confirmado en Florida: se despide DeSantis y cuándo son las elecciones a gobernador y midterms 2026

La jornada electoral será el 3 de noviembre, mientras que la votación anticipada tendrá un período previsto del 24 al 31 de octubre, con posibles días adicionales según el condado

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Byron Donalds y David Jolly compiten por la gobernación de Florida en las elecciones del 3 de noviembre de 2026, mientras que Ron DeSantis deja el cargo al finalizar su segundo mandato
Byron Donalds y David Jolly compiten por la gobernación de Florida en las elecciones del 3 de noviembre de 2026, mientras que Ron DeSantis deja el cargo al finalizar su segundo mandatoFotomontaje editado con IA

Los votantes de Florida acudirán a las elecciones de medio término el martes 3 de noviembre de 2026 para elegir autoridades federales, estatales y locales. La jornada definirá, entre otros cargos, quién sucederá a Ron DeSantis en la gobernación y contribuirá a determinar la composición del Congreso federal.

Cuándo y a qué hora se vota en Florida

  • Los centros de votación abrirán de 7 a 19 hs, según la hora local del condado. Florida tiene más de una zona horaria.
  • Quienes estén en la fila al momento del cierre podrán votar, de acuerdo con los horarios de la jornada electoral.
El 3 de noviembre, día de la elección, los centros de votación abrirán de 7 a 19 hs
El 3 de noviembre, día de la elección, los centros de votación abrirán de 7 a 19 hsImagen creada con IA

Votación anticipada en Florida: las fechas

  • El período de votación anticipada será del 24 al 31 de octubre. Los condados pueden habilitar días adicionales.
  • Las ubicaciones y los horarios deben consultarse con la oficina electoral del condado. El voto por correo puede tener plazos diferentes.

Qué cargos se eligen en las midterm elections 2026

  • Florida elegirá al sucesor de Ron DeSantis. El gobernador no puede competir por un tercer mandato consecutivo.
  • El republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly disputan la gobernación. También se elegirán representantes para bancas legislativas estatales y federales.
El demócrata David Jolly y el republicano Byron Donalds, candidatos a la gobernación de Florida en las elecciones 2026
El demócrata David Jolly y el republicano Byron Donalds, candidatos a la gobernación de Florida en las elecciones 2026Associated Press
  • A escala nacional, estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado. Los nuevos integrantes asumirán en enero de 2027.

Para tener en cuenta

Antes de acudir, consulta el lugar y el horario de votación con la autoridad electoral de tu condado. Si eliges votar por correo, verifica los requisitos de entrega y recepción de la boleta: no necesariamente coinciden con los de la votación anticipada presencial, según el calendario electoral.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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