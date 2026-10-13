Actualizaciones de las encuestas en Florida y quién gana las elecciones 2026 con DeSantis de salida

La carrera por la gobernación de Florida continúa abierta frente a las elecciones generales del 3 de noviembre. Algunas encuestas muestran un empate entre Byron Donalds y David Jolly, mientras que otras otorgan al republicano una ventaja de hasta 12 puntos. La contienda definirá al sucesor del actual gobernador, Ron DeSantis, ya que no puede presentarse como candidato.

Elecciones en Florida: qué dicen las últimas encuestas

De acuerdo con The New York Times, las mediciones más recientes reflejan diferencias según la encuestadora, las fechas del trabajo de campo y la población consultada. Para interpretar los porcentajes, también es importante conocer cuántas personas participaron en cada estudio y cuál fue su margen de error.

Esto dicen las encuestas sobre las primarias de cada partido y la generales a la gobernación de Florida Imagen creada con IA (davidjolly.com/Facebook Congressman Byron Donalds)

La encuesta de Change Research, realizada entre el 8 y el 10 de octubre entre 920 votantes probables, registró un empate: Donalds y Jolly obtuvieron 47% cada uno. El margen de error informado fue de 3,1 puntos porcentuales.

El sondeo de St. Pete Polls, realizado del 5 al 7 de octubre entre 836 votantes probables, también mostró una contienda igualada, con un 45% para cada candidato.

Otras mediciones favorecieron al republicano:

YouGov : Donalds obtuvo el 47% y Jolly el 45% . La encuesta se realizó entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre y consultó a 3813 votantes probables.

: obtuvo el y el . La encuesta se realizó entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre y consultó a 3813 votantes probables. Mason-Dixon Polling & Research : el republicano alcanzó el 48% , frente al 41% del demócrata . El sondeo se realizó del 28 de septiembre al 1° de octubre para NBC 6 Miami y Telemundo, con una muestra de 625 votantes probables.

: el alcanzó el , frente al del . El sondeo se realizó del 28 de septiembre al 1° de octubre para NBC 6 Miami y Telemundo, con una muestra de 625 votantes probables. Targoz Market Research : Donalds obtuvo el 52% y Jolly el 42% , entre los 857 votantes probables consultados del 28 de septiembre al 4 de octubre para James Madison Institute.

: obtuvo el y el , entre los 857 votantes probables consultados del 28 de septiembre al 4 de octubre para James Madison Institute. Stetson University: Donalds registró el 51% y Jolly el 39%, en una encuesta realizada entre el 14 y el 21 de septiembre a 830 votantes probables.

Byron Donalds o David Jolly: los candidatos a gobernador de Florida

Donalds actualmente es congresista, ganó la primaria republicana y cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump para convertirse en gobernador de Florida.

Jolly también fue legislador republicano, pero abandonó el partido y ahora compite por la gobernación como candidato demócrata.

De acuerdo con The New York Times, la elección enfrenta a dos dirigentes con trayectorias políticas diferentes en un estado que en los últimos años se inclinó hacia los republicanos en elecciones estatales y presidenciales.

Sin embargo, los sondeos de octubre muestran que la distancia entre ambos varía según la firma encuestadora y la población consultada.

Byron Donalds es el candidato republicano para suceder a Ron DeSantis como gobernador de Florida Archivo Getty

Por qué DeSantis no se presentó a las elecciones de Florida

DeSantis asumió la gobernación en 2019 y comenzó su segunda administración en 2023, luego de ser reelegido. La Constitución de Florida limita la posibilidad de ejercer el cargo durante más de dos mandatos seguidos, por lo que no puede presentarse para un tercer período consecutivo en 2026.

La reunión entre Ron DeSantis y Byron Donalds en Florida

Su salida deja una elección abierta para elegir a su sucesor, en la que Donalds y Jolly compiten por encabezar el gobierno estatal. Además del próximo mandatario, los ciudadanos de Florida elegirán nombres para bancas legislativas estatales y federales.