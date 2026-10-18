Confirman qué día llegaría la primera ola de frío polar el próximo invierno en Florida

Florida se prepara para una temporada invernal en la que las temperaturas podrían alternar entre períodos templados y entradas de aire frío. Los análisis meteorológicos para 2026-2027 señalan que El Niño tendrá un papel central en la distribución de las lluvias y en la circulación atmosférica sobre el sur de Estados Unidos.

Cuándo llegan las bajas temperaturas a Florida

Aunque todavía no es posible establecer una fecha exacta para la llegada de una ola de frío polar, las proyecciones permiten identificar los períodos en los que podrían registrarse los principales descensos de temperatura .

. The Old Farmer’s Almanac ubica los episodios más fríos de Florida a principios y mediados de diciembre y a comienzos de enero.

Según las predicciones de The Old Farmer's Almanac, los lapsos con las temperaturas más bajas en Florida ocurrirán a principios y mediados de diciembre, así como a principios de enero X @AaronRigsbyOSC

El panorama también contempla nuevas irrupciones de aire frío en febrero. Sin embargo, las previsiones no apuntan a una sucesión continua de jornadas heladas, sino a oscilaciones térmicas durante la temporada.

De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) retomados por Miami Herald, enero suele ser el mes más frío en el estado, con una temperatura media histórica de alrededor de 61°F (16°C).

Durante ese período también suelen emitirse advertencias vinculadas con las iguanas, que pueden quedar inmovilizadas cuando las temperaturas bajan de determinados niveles.

El invierno astronómico en Estados Unidos comenzará el lunes 21 de diciembre. No obstante, las condiciones propias de la temporada pueden aparecer antes de esa fecha, ya que los primeros frentes fríos suelen avanzar durante el otoño boreal.

El invierno astronómico en Estados Unidos iniciará con el solsticio de invierno, el lunes 21 de diciembre NOAA

Qué anticipa The Old Farmer’s Almanac para el invierno 2026-2027

El análisis de The Old Farmer’s Almanac proyecta temperaturas superiores a los valores habituales en buena parte de EE.UU. Entre las excepciones aparece una franja más fría que se extendería desde el centro de Nueva Inglaterra hacia el sur y atraviesa los Apalaches y el valle de Ohio.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico contempla condiciones más húmedas en sectores del oeste, el sur, el Medio Oeste y Florida. En cambio, algunas zonas del este, las Grandes Llanuras y el suroeste tendrían un invierno más seco.

Para Florida, la proyección regional indica temperaturas por encima de lo normal, especialmente hacia el final del invierno boreal. La distribución de las lluvias sería desigual: el norte del estado podría recibir más precipitaciones de las habituales, mientras que en el sur los acumulados quedarían por debajo de los valores promedio.

Cómo influirá el fenómeno de Super El Niño en el clima de Florida

El fenómeno de El Niño se produce cuando las temperaturas de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial aumentan por encima de los valores habituales. Ese calentamiento modifica la circulación atmosférica y puede alterar la trayectoria de las corrientes en chorro, que orientan el desplazamiento de los sistemas meteorológicos.

Según Fox Weather, el episodio esperado podría reforzar la corriente en chorro del Pacífico y favorecer el desplazamiento de tormentas hacia el sur de EE.UU. Florida aparece entre las regiones que podrían registrar lluvias frecuentes y episodios de tiempo severo durante los próximos meses.

Las estimaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) retomadas por Fox Weather establecen una probabilidad del 83% de que el episodio alcance una intensidad sin precedentes desde 1950 y del 98% de que continúe hasta el comienzo de la primavera boreal.

Florida podría tener más tormentas y descensos térmicos en febrero

Los meteorólogos de WKMG News 6 ClickOrlando prevén una temporada con posibilidades de tiempo severo superiores a las habituales entre noviembre y marzo. Diciembre y febrero se destacan como los meses con mayor potencial de tormentas intensas en la península.

El pronóstico también contempla acumulados de lluvia entre dos y cinco pulgadas (cinco y 12 centímetros) por encima de lo normal durante diciembre, enero y febrero en sectores del centro y el sur de Florida. La humedad disponible, las temperaturas del agua del Golfo de México y del Atlántico y la interacción de las corrientes en chorro podrían contribuir al desarrollo de tormentas organizadas.

La cizalladura del viento, un cambio en la velocidad o dirección del viento con la altura, también podría favorecer algunas tormentas capaces de producir tornados. Aun así, la intensidad y la ubicación de estos fenómenos dependerán de la evolución de las condiciones atmosféricas.