Nathaniel Johnson, meteorólogo de NOAA: el “Súper El Niño” apunta a ser el más intenso del último siglo

El fortalecimiento de El Niño durante 2026 capta la atención de la comunidad científica por la velocidad con la que evolucionó y por la intensidad que podría alcanzar en los próximos meses. Las proyecciones más recientes elaboradas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) muestran un escenario poco habitual: el fenómeno climático podría alcanzar una potencia comparable con la de los episodios más fuertes registrados en más de un siglo de observaciones.

El Niño 2026: las 30 simulaciones del modelo Spear de la NOAA anticipan una intensidad histórica

De acuerdo con la actualización publicada por la NOAA, el meteorólogo Nathaniel Johnson explicó que las predicciones experimentales de julio elaboradas mediante el sistema GFDL Spear indican que el actual El Niño continuará fortaleciéndose durante el otoño boreal y alcanzará su máxima intensidad hacia finales de esa estación o comienzos del invierno.

Qué Es El Niño

El análisis se basa en 30 simulaciones diferentes realizadas por el modelo climático. Cada una parte de condiciones iniciales ligeramente distintas para representar la incertidumbre natural del sistema climático.

Sin embargo, todas coinciden en un mismo resultado: el pico previsto para este episodio sería, como mínimo, comparable con los eventos de El Niño más intensos registrados durante el último siglo. Según indicó Nathaniel Johnson, ese consenso entre todas las simulaciones sugiere que ya está en marcha un episodio de magnitud histórica.

La nueva proyección también representa un cambio importante respecto de la emitida el mes anterior. En la comparación entre ambos pronósticos, el conjunto de simulaciones correspondiente a julio muestra temperaturas oceánicas más cálidas durante los próximos seis meses que las estimadas en junio.

Después del máximo previsto entre finales de otoño e inicios del invierno, el modelo anticipa un debilitamiento gradual del fenómeno durante el invierno y la primavera, con una disminución progresiva de su intensidad hasta mediados de 2027.

Súper El Niño: qué nivel de temperatura podría alcanzar el fenómeno en el Pacífico

La evolución prevista por los modelos también alimenta la posibilidad de que este episodio alcance la categoría conocida como “Súper El Niño”. Según la información difundida por FOX Weather, este tipo de acontecimientos se caracteriza porque la temperatura superficial del agua en la región ecuatorial del Pacífico supera en al menos 2°C el promedio durante tres meses consecutivos.

Las previsiones alimentan la posibilidad de alcanzar la categoría de super-fenómeno, que requiere anomalías térmicas de al menos 2°C por encima del promedio durante tres meses NOAA

En la actualización citada por Fox Weather, las aguas de la zona de El Niño ya registraban una anomalía positiva de 2,07°C, un valor superior al observado en el mismo momento del desarrollo de otros episodios históricos como los de 1982, 1991, 1997 y 2015.

Esa evolución llevó a distintos modelos computacionales analizados por NOAA a sugerir que el fenómeno podría convertirse en el más intenso desde que comenzaron los registros modernos en 1950.

La agencia estadounidense también señaló que las condiciones históricamente fuertes podrían alcanzarse entre octubre y diciembre. Además, estimó una probabilidad del 97% de que El Niño permanezca activo hasta la próxima primavera del hemisferio norte, lo que prolongará su influencia sobre la circulación atmosférica durante varios meses.

Qué efectos podría provocar un El Niño excepcionalmente fuerte, según NOAA

Más allá de la magnitud prevista, los científicos advierten que un episodio de estas características podría generar efectos distintos de los observados durante eventos intensos anteriores. La NOAA sostuvo que un fenómeno excepcionalmente fuerte podría producir respuestas atmosféricas nunca vistas o comportamientos diferentes a los registrados tradicionalmente.

La NASA detecta un aumento de las temperaturas oceánicas antes de la formación del Niño

La agencia explicó que un evento de gran intensidad no implica necesariamente una amplificación de los impactos habituales, sino que también podría modificar algunos patrones climáticos de maneras que todavía no pueden anticiparse completamente.

Esa incertidumbre responde a que existen muy pocos antecedentes comparables y a que los registros instrumentales modernos abarcan un número limitado de episodios extremos.