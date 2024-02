Escuchar

Cuando se trata de buscar trabajo en Estados Unidos, una de las opciones más populares entre los extranjeros es el sector agrícola. No solo porque hay una alta demanda laboral, sino también porque no es necesario cumplir con requisitos exigentes para conseguir uno de estos empleos. En ese sentido, no es imprescindible tener un título universitario o saber dominar el inglés a la perfección.

Sin embargo, aunque los estudios no son fundamentales, sí es clave tener un buen estado físico, dado que las jornadas suelen extenderse durante varias horas y las tareas a realizar son muy demandantes. En tanto, si los aspirantes tienen experiencia en trabajos similares, van a poder obtener un puesto con facilidad.

Los trabajadores agrícolas de Estados Unidos deben tener buen estado físico Unsplash

Los empleados agrícolas son los encargados de mantener y cuidar los cultivos, aunque en algunos casos también se responsabilizan del bienestar del ganado. Deben llevar a cabo sus responsabilidades bajo todo tipo de inclemencias climáticas y muchos de ellos trabajan más de 40 horas por semana.

¿Cuánto gana un trabajador agrícola en Miami?

De acuerdo a Mi Próximo Paso, patrocinado por la Administración de Empleo y Capacitación del Departamento de Trabajo de EE.UU., los trabajadores agrícolas, de cultivos, de viveros y de invernaderos en Miami ganan un promedio de US$26.350 al año. Los salarios más bajos registrados en esa ciudad son de US$22.270 anuales, aunque solo un 10 % recibe esa remuneración. En el otro extremo, los sueldos más elevados son de US$35.530 al año o más, pero apenas otro 10 % de los empleados goza de esa paga.

¿En qué parte de Florida ganan mejor los trabajadores agrícolas?

Crestview-Fort Walton Beach-Destin es el área de Florida donde mejor sueldo medio tienen los trabajadores agrícolas, con US$28.420 al año, mientras que el segundo lugar es para Jacksonville, con US$28.390. Por el contrario, las zonas con peores salarios promedio son Sebastian-Vero Beach, con US$23.880, y North Port-Sarasota-Bradenton, con US$23.920

¿Cuánto gana un trabajador agrícola en Florida, en comparación con otros estados de EE.UU.?

De acuerdo con el prestigioso portal de salarios a nivel mundial Talent, el salario promedio de un trabajador agrícola en Estados Unidos es de US$31.864 por año o US$15,32 por hora. Según su informe, basado en más de 400 casos, los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de alrededor de US$27.400 al año, mientras que los más experimentados pueden llegar a ganar hasta US$50.800 de manera anual.

El salario promedio de los trabajadores agrícolas en Florida está por debajo de la media de Estados Unidos Unsplash

Una cifra similar muestra el portal Mi Próximo Paso, con un promedio de US$33.000 anuales para trabajadores agrícolas, de cultivos, de viveros y de invernaderos en Estados Unidos. En el caso de Florida, el sueldo medio está por debajo del general de ese país: es de US$26.800 anuales o US$12,88 por hora.

En el ranking de los estados con mejor salario en ese empleo, Vermont se ubica en la primera posición, con un sueldo de US$39.300 al año o US$18,91 por hora. Por otro lado, el estado con el sueldo promedio más bajo para trabajadores agrícolas es Nuevo México, con US$24.070 al año o US$11,57 por hora.

Tareas y responsabilidades de un trabajador agrícola en Estados Unidos

Estas son las diferentes tareas y responsabilidades que tiene un trabajador agrícola no solo en Miami, sino también en la gran mayoría de lugares:

Preparación del terreno: puede incluir labores como arar, nivelar y fertilizar el suelo antes de la siembra.

Siembra y trasplante de cultivos: sembrar semillas o trasplantar plantas en el campo siguiendo las instrucciones del agricultor o supervisor.

Riego: asegurarse de que los cultivos reciban la cantidad adecuada de agua, ya sea mediante sistemas de riego por goteo, aspersión u otros métodos.

Control de malezas: eliminar malezas manualmente o utilizando herramientas y productos químicos de manera segura y siguiendo las regulaciones.

Cosecha: recolectar los cultivos maduros a mano o utilizando maquinaria, siguiendo pautas específicas para asegurar la calidad de la cosecha.

Clasificación y empaque: clasificar los productos según su tamaño, color o calidad, y empaquetarlos adecuadamente para su envío o venta.

Mantenimiento de equipos: realizar tareas de mantenimiento básico en equipos agrícolas, como limpieza, lubricación y ajustes menores.

Aplicación de pesticidas y fertilizantes: aplicar productos químicos siguiendo las normativas de seguridad y las indicaciones del supervisor para controlar plagas y promover el crecimiento de los cultivos.

Seguridad laboral y cumplimiento normativo: seguir todas las normativas de seguridad laboral y cumplir con las regulaciones gubernamentales relacionadas con la agricultura, incluyendo el uso adecuado de equipos de protección personal y el manejo seguro de productos químicos.