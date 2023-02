Es latina y dice para qué trabajos en EE.UU. no es necesario apostillar el título universitario

escuchar

Muchas personas tienen el sueño de mudarse a Estados Unidos para trabajar y acceder a mayores oportunidades. Si bien son populares los empleos que no exigen ninguna certificación, como en gastronomía o construcción, muchos se preguntan si un título universitario expedido en sus países de origen los habilitaría para ejercer su profesión allí. Una mujer dominicana respondió desde su experiencia y dio algunos consejos en sus redes sociales, que fueron agradecidos por muchos usuarios.

La joven latina se mudó hace algunos años a Nueva York, con el sueño de convertirse en actriz. Sin embargo, mientras se ocupa de ello, también trabaja en agencias de publicidad. En sus redes sociales es muy activa y suele compartir recomendaciones para otros inmigrantes en EE.UU.

En uno de sus videos más recientes en TikTok, la usuaria, @mabelvp.ny, compartió que, aunque había pensado que trabajar en EE.UU. sería complicado, la realidad es que “nunca le han pedido su título universitario”.

Al momento de presentarse para un trabajo en una empresa, Mabel detalla en su CV que tiene un título que avala sus habilidades. No obstante, las compañías que la han contratado nunca le pidieron título universitario ni tampoco apostilla o traducción pública.

Las diferencias con las carreras creativas

La creadora de contenido subrayó que esto ocurre porque su carrera es creativa y sus principales funciones son el desarrollo de comunicación para productos o servicios. “Entonces eso (el título) no es necesario. Tu título no importa de dónde sea, si tú trabajas en algo creativo que no requiera una licencia del estado, entonces está todo bien”, comentó la chica en su clip, mientras caminaba por las calles de Nueva York.

El clip suma más de 359.000 reproducciones. En los comentarios, algunos usuarios aprovecharon para compartir sus perspectivas. “Yo estudio diseño y algo que me han dicho los profesores es que el título no me va a servir de mucho, pero el portafolio es esencial”, escribió un usuario. Otra agregó: “En EE.UU. lo único que importa es que tengas permiso legal y sepas inglés”. La creadora de contenido estuvo de acuerdo con ambas apreciaciones.

¿Es necesario el título para trabajar en Estados Unidos?

De acuerdo con el sitio web Usa Jobs, la necesidad del título universitario varía en función de la formación y la región en la que se desea trabajar. Los empleos federales sí deben cumplir con este requisito, sobre todo en áreas especializadas como la investigación, las ciencias, medicina, psicología, entre otras.

El sitio web de la University of Silicon Valley (USV), una institución de tecnología creativa ubicada al sur de California, afirma que “técnicamente” no es necesario el título para entrar a la industria del diseño, ya que los empleos se basan en el talento y potencial de los solicitantes. No obstante, sí serían primordiales las capacitaciones y la práctica.

Más allá de las cuestiones administrativas de cada título universitario y las habilidades personales y profesionales, el requisito fundamental para que los extranjeros puedan trabajar en Estados Unidos es tener permiso legal para hacerlo.

