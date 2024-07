Vive en Virginia y revela por qué estudiar en la universidad no garantiza el trabajo en Estados Unidos: hace 4 años busca empleo

Escuchar

La historia de Roland Hesmondhalgh (hoy con 32 años) es un reflejo de las dificultades que enfrentan muchos graduados universitarios en Estados Unidos, donde tener un título ya no garantiza una entrada segura al mercado laboral. Este joven comenzó su búsqueda de empleo en enero de 2020 y, a pesar de sus esfuerzos, sigue en la misma situación.

Mientras estudiaba la licenciatura periodismo multiplataforma en el Florida Institute of Technology allá por 2019, trabajaba paralelamente a tiempo parcial como fotoperiodista. Tenía la esperanza, en ese entonces, de que eso le permitiría acceder a un empleo full time tras su graduación. Sin embargo, lo despidieron poco tiempo después.

Desde entonces, Hesmondhalgh solo consiguió trabajos esporádicos como freelance en fotografía y escritura de guiones para YouTube, pero estos pagaban muy poco. Aun así busca empleo semanalmente. Ni la maestría en periodismo que obtuvo en Georgetown ayuda. Esto lo obligó a extender su búsqueda a trabajos en restaurantes y tiendas minoristas, pero no logró avanzar más allá de la primera entrevista para la mayoría de los puestos.

S olo consiguió trabajos esporádicos como freelance en fotografía y escritura de guiones para YouTub (Imagen de LinkedIn)

Un título universitario ya no es garantía

Hesmondhalgh atribuye su falta de éxito a estar “sobrecalificado” para muchos trabajos de nivel inicial, lo que, según él, hace que los empleadores duden en contratarlo. “No puedo conseguir un trabajo para salvar mi vida”, se sinceró en una entrevista con Business Insider. A pesar de que la tasa de desempleo masculino es baja en comparación con décadas anteriores, Hesmondhalgh es parte del grupo de hombres que aún lucha por encontrar empleo o dejó de buscarlo por completo.

Aproximadamente, en 1950, el 97% de los hombres de EE.UU. de 25 a 54 años tenían empleo o se encontraban en la búsqueda activa de uno, según la Oficina de Estadísticas Laborales. En junio, esta cifra se desplomó alrededor del 90%. De todas formas, es la más alta desde 2010.

Hesmondhalgh atribuye su falta de éxito a estar “sobrecalificado” para muchos trabajos de nivel inicial (AP Foto/Nam Y. Huh) Nam Y. Huh - AP

La realidad marca que, en los últimos años, los hombres sin título universitario se encontraron con dificultades para conseguir trabajos bien remunerados. Sin embargo, como muestra la experiencia de Hesmondhalgh, contar con un título tampoco es garantía de éxito en el mercado laboral actual.

Hesmondhalgh compartió que su búsqueda de empleo fue desafiante y sus títulos a veces le jugaron en su contra. Además, confiesa en la entrevista con Business Insider que, sin ingresos sólidos, tuvo que depender de “préstamos estudiantiles, las ventas en Amazon de un libro juvenil que publicó, el dinero del seguro de vida de su padre y los pagos por discapacidad de su madre, algunos de los cuales ella comparte con él”.

Hace poco se mudó a Washington DC, a Arlington, Virginia, con el objetivo de ahorrar dinero en alquiler. No obstante, dice que si las complicaciones persisten, planea mudarse con su madre el próximo año.

Una estrategia que no dio resultados

La estrategia de Hesmondhalgh para buscar empleo incluyó estar suscrito a varias bolsas de trabajo online y aplicar a puestos en persona siempre que fuera posible. Pensaba que ahí podría establecer una diferencia. Su sueño aún es trabajar en periodismo, el campo en el que tiene dos títulos. Sin embargo, gran parte de los puestos que encontró requieren de tres a cinco años de experiencia en una sala de redacción, algo que él no tiene. Además, el freno en las contrataciones dentro de la industria periodística no ayudó.

Para los trabajos no vinculados con el periodismo, su educación universitaria también fue un obstáculo. “Dondequiera que veo un cartel de contratación y pienso que me sentiría cómodo trabajando allí, entro y hablo con un supervisor”, explicó Hesmondhalgh a ese medio. “Sus ojos se iluminan al principio, pero después de repasar mis credenciales, simplemente me ignoran”, señala. Intuye que no parece tener ningún valor tener experiencia previa en trabajos de nivel inicial.

Hesmondhalgh estuvo cerca de conseguir empleo cuando aplicó para las agencias de policía del Capitolio de los EE. UU. y la Corte Suprema, pero ambas ofertas de trabajo tentativas se cayeron por razones no especificadas. A pesar de todo, continuará su búsqueda de empleo y mejorará sus credenciales a través de programas educativos en línea, como el de escritura creativa de Harvard.

La historia de Hesmondhalgh marca una realidad que preocupa: la obtención de un título universitario ya no es una garantía de éxito laboral en EE.UU, y muchos graduados pelean por encontrar empleo, incluso en puestos que no requieren un título universitario.

LA NACION