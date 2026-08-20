Donalds o Jolly en Florida: resultados de la votación en Miami, Orlando y Tampa en las elecciones primarias 2026

El pasado 18 de agosto se celebraron las elecciones primarias por la gobernación de Florida. Poco después del cierre de urnas, Byron Donalds se consagró como el candidato republicano, mientras que David Jolly obtuvo la nominación demócrata. El actual congresista se impuso en Miami y el exanalista político de NBC recibió respaldo tanto en parte del suroeste del estado como la región central.

Cuántos votos tuvo Donalds en Miami, Orlando y Tampa

Según AP, Donalds contó con una amplia ventaja frente a Jay Collins, vicegobernador de Florida, en los principales condados de Florida. Así se vio la tendencia:

Condado de Miami-Dade : Donalds (51.948 votos); Collins (14.300 votos)

: Donalds (51.948 votos); Collins (14.300 votos) Condado de Palm Beach : Donalds (48.060 votos); Collins (14.726 votos)

: Donalds (48.060 votos); Collins (14.726 votos) Condado de Broward: Donalds (31.977 votos) ; Collins ( 11.227 votos)

Donalds (31.977 votos) ; Collins ( 11.227 votos) Condado de Orange, Orlando : Donalds (29.312) votos); Collins (14.309 votos)

: Donalds (29.312) votos); Collins (14.309 votos) Condado de Hillsborough, Tampa: Donalds (40.742 votos); Collins (27.908 votos)

Byron Donalds contó con una amplia ventaja frente a Jay Collins en los principales condados de Florida @ByronDonalds

Cuántos votos tuvo Jolly en Miami, Orlando y Tampa

Los resultados de la primaria demócrata en Florida arrojaron que Jolly lideró la contienda y superó a la precandidata Dayna Marie Foster en todos los condados, convirtiéndose de esta manera en el representante oficial de los demócratas de cara a noviembre.

Condado de Miami-Dade : Jolly (58.369 votos); Foster (17.549 votos)

: Jolly (58.369 votos); Foster (17.549 votos) Condado de Palm Beach : Jolly (66.816 votos); Foster (12.970 votos)

: Jolly (66.816 votos); Foster (12.970 votos) Condado de Broward: Jolly (82.893 votos); Foster (20.942 votos)

Jolly (82.893 votos); Foster (20.942 votos) Condado de Orange, Orlando : Jolly (44.916 votos); Foster (19.745 votos)

: Jolly (44.916 votos); Foster (19.745 votos) Condado de Hillsborough, Tampa: Jolly (53.371 votos); Foster (13.947 votos)

David Jolly lideró la contienda y superó de forma amplia a la precandidata Dayna Marie Foster Rebecca Blackwell - AP

Los resultados de las elecciones primarias por la gobernación de Florida

Con el 99% de los votos escrutados, Donalds ganó los comicios republicanos con 810.675 (48%) votos. Collins, quedó en segundo lugar con 426.787 (25,2%) sufragios, según AP.

Jay Collins quedó de segundo lugar en las primarias republicanas con un 25,2% de los votos X/@JayCollinsFL

“Felicito a Byron Donalds por su victoria y prometo seguir luchando con todas mis fuerzas para asegurar que Florida siga siendo un estado libre en noviembre”, dijo Collins en su cuenta de X, poco después de conocerse los resultados.

En las primarias demócratas, David Jolly lideró con 761.674 (61%) votos a favor. En segundo lugar quedó Foster con 189.234 (15,1%) sufragios.

Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones generales en Florida

Los últimos sondeos previos a las primarias presentaron dos escenarios diferentes de cara a los comicios generales del 3 de noviembre. Según una encuesta realizada por el Hart Research Associates entre el 10 y 13 de agosto, Jolly lideraba con un 46% frente al 45% de Donalds.

El demócrata mantiene su liderazgo tras conseguir el respaldo en sectores claves como:

Hispanos : obtiene el 48% frente al 37% del republicano

: obtiene el 48% frente al 37% del republicano Independientes : atrae el 42% frente al 42% del republicano

: atrae el 42% frente al 42% del republicano Republicanos: capta el 18% de los votantes republicanos registrados

Por otra parte, un estudio del James Madison Institute presentado a fines de julio mostraba un posible triunfo del congresista republicano con un 40% frente a Jolly (36%) en las elecciones generales de noviembre.