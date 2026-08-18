Resultados de las elecciones en Florida hoy: quién ganó las primarias y los candidatos en Miami, Orlando y Tampa

Los floridanos acudieron a las urnas este martes 18 de agosto a las elecciones primarias de Florida para diferentes cargos públicos como la gobernación, a nivel local, y Cámara de Representantes y senadores, a nivel federal. Las urnas cerraron a las 19 hs (hora local).

Con el 79% de los votos escrutados, Byron Donalds ganó los comicios republicanos con 690.027 votos. En tanto, en las primarias demócratas lideró David Jolly con 688.674 sufragios a favor, según AP.

Así fueron las elecciones primarias en Florida este 18 de agosto

Las urnas abrieron a las 7 hs y cerraron a las 19 hs (hora local). En algunos condados de la zona horaria central clausuraron a las 20 hs, según reportó Robert Yoon de AP.

El Departamento de Justicia informó que su “División de Derechos Civiles” supervisó los centros de votación en Florida y Wyoming para con el fin de “garantizar la transparencia, la seguridad de las papeletas y el cumplimiento de la ley federal”.

Al 20 de julio, había 13,5 millones de votantes registrados en Florida. De ellos, unos 5,6 millones (el 42%) eran republicanos; 4,1 millones (el 30%) eran demócratas y 3,3 millones (el 25%) no estaban afiliados a ningún partido. El resto estaban registrados en otros partidos, según PBS.

Byron Donalds, el republicano respaldado por Trump que busca la gobernación de Florida

Donalds nació en Brooklyn, Nueva York, el 28 de octubre de 1978. En 2002 se graduó de la Universidad Estatal de Florida (FSU, por sus siglas en inglés) con una licenciatura en Marketing y Finanzas, según susitio web de campaña.

Desde 2020, Donalds fue elegido como representante del 19.º Distrito Congresional de Florida Byron Donalds Facebook

Poco después de graduarse, trabajó durante un tiempo en el sector financiero. En 2016, ingresó al entorno político tras ser elegido para representar a los condados de Hendry y el este de Collier en la Cámara de Representantes estatal.

“Durante su mandato, Byron se destacó como defensor de la libertad de elección escolar y la protección de los derechos de los padres en la educación”, describió su sitio web.

El 8 de agosto de 2020, Donalds fue votado como representante del 19.º Distrito Congresional de Florida con el 23% de los votos, seguido por Dane Eagle con el 22%, según Ballotpedia. Ejerció su rol a través de dos comités:

Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas : desde esta posición, trabaja para garantizar la transparencia y exigir cuentas al gobierno federal.

: desde esta posición, trabaja para garantizar la transparencia y exigir cuentas al gobierno federal. Comité de Servicios Financieros: donde utiliza su experiencia previa en la industria de la banca y seguros para tratar asuntos económicos y financieros.

David Jolly, el exrepublicano que quiere ser gobernador de Florida

Jolly nació en el condado de Pinellas, Florida, el 31 de octubre de 1972. En 1994 obtuvo una licenciatura en Artes de la Universidad de Emory y en 2001, un doctorado en leyes en la Universidad George Mason, según consigna su sitio web de campaña.

Entre 1994 y 2006, trabajó con el equipo del representante Bill Young. Para ese entonces,estaba afiliado al Partido Republicano. En 2014, ganó una elección especial para ocupar su escaño como representante por el área de Tampa Bay.

David Jolly propone la expansión del Medicare y la prohibición de la venta de armas de asalto en caso de ganar los comicios generales del 3 de noviembre AP Photo/John Raoux

El actual demócrata se mantuvo en el cargo hasta 2017, cuando perdió su reelección contra el demócrata Charlie Crist. Un año despuésm abandonó el Partido Republicano y pasó siete años como independiente.

“Abandoné el partido hace unas cinco semanas. Mi esposa y yo lo hicimos”, dijo Jolly en 2018, cuando anunció su salida del Partido Republicano. “Creo que estaremos más seguros con un gobierno dividido”.

En abril de 2025, cambió su afiliación al Partido Demócrata y en junio de ese año lanzó oficialmente su candidatura por la gobernación de Florida.

Qué decían las últimas encuestas previo a las elecciones primarias de Florida

Tanto Donalds como Jolly lideraban sus respectivas contiendas previo a las elecciones primarias del 18 de agosto. De acuerdo con el último promedio de encuestas relevado por RealClearPolling, que abarca el período entre el 8 y 29 de julio, el congresista republicano reunía 45,4% de intención de voto, Collins 13,6% y Fishback 9,6%

Desde el lado de Jolly, el estudio de James Madison Institute, realizado entre el 20 y 26 de julio, le otorgó un 47%, mientras que Dayna Foster y José Javier Rodríguez obtuvieron 4% cada uno. La ventaja del exrepresentante fue así de 43 puntos.