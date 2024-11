El gobierno de EE.UU. tiene más de US$4,7 millones que pertenecen a los trabajadores de Florida: cómo reclamar el dinero

En Estados Unidos, miles de trabajadores podrían tener dinero pendiente sin saberlo. La División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo se dedica a investigar y sancionar violaciones a las leyes federales relacionadas con el pago justo, lo que hace que acumule una considerable cantidad de importes que aún no fueron reclamados por sus legítimos propietarios.

En 2023, se detectaron más de 5.800 menores trabajando ilegalmente en Estados Unidos, un aumento significativo respecto al año anterior

Salarios olvidados en Florida: los millones que acumula la División de Salarios y Horas

En específico, la División de Salarios y Horas administra US$4.373.110 en salarios que pertenecen a 7480 trabajadores en Florida. Este monto se acumuló tras investigaciones sobre empleadores que no cumplieron con las leyes laborales, ya sea por no pagar el salario mínimo, no compensar las horas extra, violar regulaciones de trabajadores con visas temporales H-2A o incumplir otras normativas como la Ley Davis-Bacon.

La División de Salarios y Horas es responsable de investigar violaciones a la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés), que incluye los casos antes mencionados. Rachel Mast-Matos, coordinadora de planificación y reportes de la división, explicó a Miami Herald que se contemplan situaciones de hasta dos años.

“A veces, cuando encontramos los salarios adeudados, los trabajadores ya no están en contacto con sus empleadores, han cambiado de empleo o sus datos de contacto están desactualizados”, señaló Mast-Matos.

Cuando las investigaciones concluyen, el dinero adeudado se guarda durante más de tres años antes de ser transferido al Departamento del Tesoro si no se reclama.

Cómo reclamar el dinero

Para facilitar el acceso, el Departamento de Trabajo lanzó la herramienta llamada Workers Owed Wages (WOW), disponible en su sitio web. A través de esta plataforma, los trabajadores pueden buscar por nombre del empleador y verificar si tienen salarios pendientes.

Si se encuentra un caso, el empleado deberá presentar documentación que confirme su identidad, como talones de pago, formularios W-2 o tarjetas de seguro social. “Queremos que la gente comparta esta información, incluso si creen que no se les debe dinero”, añadió Mast-Matos.

La División de Salarios y Horas cuenta con oficinas en diversas localidades de Florida, como Miami, Broward y Palm Beach, donde las personas pueden recibir asistencia en más de 100 idiomas.

Un ejemplo alarmante: el caso del parque acuático Adventure Landing

En octubre de 2024, la División de Salarios y Horas logró que un juez federal ordenara al parque acuático Adventure Landing, en Jacksonville Beach, pagar US$151.606 en multas por violaciones a las leyes de trabajo infantil.

Las investigaciones previas descubrieron que el operador del parque, 1944 Beach Boulevard LLC, empleó a adolescentes de 14 y 15 años para trabajar fuera de los horarios permitidos por la ley, incluyendo noches y turnos extendidos en fines de semana.

Además, se determinó que menores de 14 años fueron asistentes en toboganes elevados sin las certificaciones requeridas, lo que representa una grave violación a la Ley de Normas Justas de Trabajo.

“El empleo excesivo de menores puede poner en riesgo su bienestar y su educación”, advirtió Vilma Bell, directora del distrito de la División de Salarios y Horas en Orlando.

Este no fue el primer incidente con Adventure Landing. En 2018, se descubrieron prácticas similares en una de sus instalaciones en Carolina del Norte, lo que resultó en una multa de US$6199.

Desde entonces, los casos de trabajo infantil ilegal aumentaron considerablemente en todo Estados Unidos. En el año fiscal 2023, se encontraron más de 5800 menores que trabajaban en condiciones ilegales, con más de 500 involucrados en ocupaciones peligrosas.