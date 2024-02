escuchar

Los caimanes se encuentran en los 67 condados de Florida, principalmente en los cuerpos de agua dulce, y ocasionalmente en agua salada. La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) indica que la población es de alrededor de 1,3 millones, de todos los tamaños. Por esa razón, los encuentros con estos reptiles son una preocupación de los residentes y existen claves que son efectivas para protegerse de un ataque.

Las mordeduras de caimanes tienen más probabilidades de ocurrir dentro o alrededor del agua, explica la FWC Unsplash/Hans Dorries

El caimán americano es más activo y visible cuando las temperaturas son cálidas, una temporada en la que las personas y sus mascotas pasan más tiempo al aire libre. De acuerdo con la comisión, desde 1948 hasta 2022, se produjeron 453 incidentes de mordeduras de estos animales, de los cuales 26 provocaron muertes. La agencia también explica que los caimanes rara vez muerden a las personas, y de hecho la mayoría tienen miedo de los humanos.

Tres claves para protegerse del ataque de un caimán

La FWC administra el programa estatal de caimanes molestos (SNAP, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es abordar de manera proactiva las amenazas de estos reptiles en áreas desarrolladas, al mismo tiempo que se conservan en áreas donde se encuentran naturalmente. Además, la agencia ofrece consejos para reducir el riesgo de un ataque, al igual que algunos expertos en vida silvestre. Las tres claves son: no provocar, no alimentar, no entrar en pánico.

Kimberly Andrews, experta en caimanes y serpientes, con un doctorado en ecología de la Extensión Marina de la Universidad de Georgia y Georgia Sea Grant, explicó para CNN que usualmente las personas son las que provocan a los caimanes, quienes pueden sentirse perturbados o confundidos cuando la gente intenta agarrarlos por la cola o tomar fotografías en primer plano de ellos al sol.

Al respecto, la comisión pide a los residentes del estado y visitantes ser conscientes de la posible presencia de caimanes cuando se esté en o cerca de agua dulce, ya que los encuentros negativos, o ataques, pueden ocurrir cuando las personas no prestan atención a su entorno. También advierte acerca de supervisar de cerca a los niños cuando jueguen dentro o cerca del agua.

“Deje en paz a los caimanes. La ley estatal prohíbe matar, acosar o poseer caimanes, excepto con permiso”, indica la agencia.

La FWC también pide nunca alimentar ni atraer a los caimanes con comida, ya que puede ser peligroso y es ilegal. Indica que cuando se los alimenta, estos animales superan su cautela natural y asocian a las personas con los alimentos. Por su parte, Andrews destacó: “Ahí es cuando los caimanes pueden ser más peligrosos: cuando han perdido su miedo natural o su desinterés por las personas”.

Si se tiene un encuentro con un caimán, la especialista sugiere mantener la calma y respetar su territorio. No entrar en pánico será una clave para no provocar al animal y evitar un ataque. “Si por alguna razón empiezan a nadar hacia usted, intenté ir en la otra dirección y simplemente demuestre que no estás interesado”, lo que significa pasar de largo e ignorarlo.

La FWC administra el programa estatal de caimanes molestos, conocido como SNAP Freepik

Otros consejos para evitar la mordedura de un caimán

La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida tiene otros consejos para evitar los encuentros con caimanes, como desechar los restos de pescado en los botes de basura y no arrojarlos al agua, ya que aunque no se les da alimento intencionalmente, el resultado final puede ser el mismo.

Nunca nadar fuera de las áreas de baño señalizadas, y de preferencia hacerlo durante el día, porque estos reptiles son más activos entre el anochecer y el amanecer. Si se desea obsérvalos, la indicación es hacerlo a una distancia segura. Además, se explica que no se debe sacar a ningún caimán de su hábitat natural, ni aceptar tenerlo como mascota.

Los residentes de Florida preocupados por la presencia de un caimán deben llamar a la línea directa de caimanes molestos al 866-FWC-GATOR (866-392-4286), para que la FWC envíe un cazador especializado para resolver la situación. Generalmente, un caimán puede considerarse una molestia si mide más de un metro de largo y se cree que representa una amenaza para las personas, las mascotas o la propiedad.

LA NACION