El motivo por el cual posponen indefinidamente el juicio contra Donald Trump en Florida

Este martes, una jueza federal de Florida pospuso indefinidamente la fecha del juicio contra Donald Trump, por cargos de retención intencional de registros clasificados de seguridad nacional. Este hecho ocurrió el mismo día en el que el expresidente de Estados Unidos escuchó las declaraciones de la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, quien fue testigo en el proceso que se sigue en Nueva York.

Por qué se pospuso indefinidamente la fecha del juicio contra Donald Trump en Florida

De acuerdo con Associated Press, la orden de cinco páginas de la jueza de distrito, Aileen Cannon, indicó que sería “imprudente” fijar una nueva fecha para el juicio “en este momento”, cuando aún no se han resuelto varias cuestiones previas al proceso judicial. Avanzar con el juicio en mayo sería “inconsistente con el deber del Tribunal de considerar plena y justamente” esas cuestiones, agregó.

El expresidente Donald Trump enfrenta varios procesos con la justicia Michael M. Santiago - POOL Getty Images

Cannon también señaló: “Por lo tanto, el Tribunal anula la fecha actual del juicio del 20 de mayo de 2024 (y la convocatoria del calendario asociada), que se restablecerá mediante orden separada luego de la resolución de los asuntos ante el Tribunal, de conformidad con el derecho de los demandados al debido proceso y el interés del público en el proceso. Administración de justicia justa y eficiente”.

Trump enfrenta cargos por delitos graves, está acusado de acaparar ilegalmente en su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, documentos clasificados que se llevó después de dejar la Casa Blanca en 2021, en lugar de devolverlos a los Archivos Nacionales, como lo indica la ley. Además, se le acusa de obstruir los esfuerzos del FBI para recuperarlos.

Esta imagen, contenida en una imputación contra el expresidente Donald Trump, muestra cajas con dcumentos almacenados en la Sala de Baile Blanco y Oro en la mansión Mar-a-Lago de Trump, en Palm Beach, Florida. (Departamento de Justicia vía AP)

Por su parte, el empresario negó haber actuado mal y se declaró inocente de los 40 cargos de delitos graves en su contra, que van desde conspiración para obstruir la justicia hasta de hacer declaraciones falsas. Junto a él también están acusados su asistente personal Walt Nauta y Carlos de Oliveira, administrador de propiedades en Mar-a-Lago. Ambos también proclamaron su inocencia.

Además del caso de los documentos y los cargos de falsificar registros comerciales relacionados con un pago de 130 mil dólares para mantener el silencio de Daniels, el empresario está acusado en un tribunal federal de Washington, DC, de conspirar para revertir su derrota ante Biden en las elecciones de 2020 y enfrenta acusaciones de interferencia electoral en el tribunal estatal de Georgia.

El polémico fallo de la jueza nombrada por Trump

De acuerdo con CNBC, no está claro si alguno de los otros casos del expresidente llegará a juicio antes del día de las elecciones en EE.UU., el próximo 5 de noviembre; después del último fallo de la jueza Cannon, los analistas lo ven como algo improbable.

La jueza Aileen M. Cannon CC

Los abogados de Trump han instado a Cannon, a quien el exmandatario nombró para el tribunal federal en el sur de Florida, a programar el juicio después de las elecciones.

Carl Tobias, experto en derecho de la Universidad de Richmond, dijo a BBC que la jueza Cannon no había actuado para limitar las “tácticas dilatorias” del equipo de Trump. “Algunas complicaciones y retrasos pudieron haber sido inevitables... pero el hecho de que la jueza no haya tomado el control y avance el caso, o no haya solicitado ayuda, es sorprendente”, señaló.

