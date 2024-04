El motivo por el que Disney restringió el uso de este calzado en sus parques de diversiones

Escuchar

Walt Disney World emitió una advertencia de seguridad para los visitantes que caminan por sus parques temáticos de Orlando, en Florida. En específico, se trata de la prohibición de un tipo de calzado en particular: las Crocs. En ese sentido, los turistas observaron calcomanías pegadas en las escaleras mecánicas del parque Epcot que dejan en claro la restricción de ese tipo de sandalias, dado que se registraron múltiples accidentes en los últimos años.

Un usuario de X descubrió la advertencia en Epcot X @MagicbandManiac

Fue el usuario de X (ex Twitter) @MagicbandManiac quien notó la presencia de estos stickers en el pabellón The Land, en Epcot. “No sé si son nuevos o no, pero ahora hay pegatinas que dicen que no se permiten Crocs en el pabellón The Land”, se lee en la publicación, que acompañó con imágenes de las pegatinas en cuestión.

Por qué prohíben las Crocs en el parque de Disney Epcot

Según informa el blog especializado en Disney Inside the Magic, el pabellón The Land se encuentra en el parque Epcot y está dividido en dos niveles, a los cuales se accede mediante una escalera mecánica. Sucede que, en varias oportunidades, se registraron accidentes por culpa de las Crocs, que se atascaban entre los escalones, especialmente en la parte final del trayecto. Es que los dientes de metal ubicados en la última parte de la escalera capturan con facilidad este tipo de calzado si no se levanta el pie a tiempo.

Distintos usuarios muestran lo que generan las Crocs en las escaleras mecánicas X @wecke

“Afortunadamente, nunca se reportaron heridos por estos accidentes, pero los huéspedes deben prestar atención a estas nuevas etiquetas de advertencia si desean permanecer lo más seguros posible”, explica el blog. Asimismo, recomienda que los visitantes utilicen zapatillas deportivas, ya que son ideales para afrontar las extensas caminatas que se hacen en los parques de Disney.

Accidentes con Crocs y otro tipo de calzados en las escaleras mecánicas de Disney

En diciembre de 2023, en el área de Epcot conocida como World Nature, un visitante averió la escalera mecánica del lugar luego de que su calzado se quedara atrapado en el final de la misma. Justo en ese momento, la usuaria de instagram @chloe.angel.ique capturó lo que sucedió y compartió las imágenes en las redes sociales.

Un visitante quedó atrapado por una escalera mecánica Instagra, @chloe.angel.ique

Ese no fue el único incidente de ese tipo. En 2022, la usuaria de TikTok @helinawuest subió un video en donde muestra las dos sandalias de su hijo incrustadas en el final de la escalera mecánica. “Lo único que sé es que estaba a mi lado y perdió el equilibrio”, explicó en la descripción del video, donde contó que su hijo dio un fuerte grito cuando su calzado se atascó. “Está bien y tiene todos los dedos de los pies”, aclaró. En otro tramo del video, se puede ver al niño caminando descalzo por el parque.

Uno de los accidentes más recientes tuvo lugar en marzo de este año. El usuario de TikTok @adventureland_dad_sean contó en una publicación que, durante su visita en Epcot, le llamó la atención que una escalera mecánica estaba detenida por un desperfecto técnico. Al acercarse al lugar, vio una sandalia Crocs Blanca atascada en la máquina.