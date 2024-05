Tenso cruce entre Marra y Grabois por una carta documento: de “latita de atún” a “inseguridades de cheto”

Escuchar

El legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) Ramiro Marra contó que recibió una carta documento de parte del dirigente social Juan Grabois por declaraciones vertidas por el referente libertario en una entrevista que ofreció días atrás al canal de televisión Todo Noticias, en las que lo tildó de “chorro”.

“He recibido una carta documento de Juan Grabois. Teniendo en cuenta todo lo que dicen los medios de comunicación y la información pública que circula, tengo que rectificar lo dicho: Juan Grabois. Sos un chorro”, ironizó el integrante del Concejo de Asesores Económicos de la administración Milei.

“No se si Juan Grabois esperaba callarme enviándome una carta documento, así que por las dudas lo rectifico: Grabois, sos un chorro. Hace años te aprovechas de los más necesitados y del dinero del Estado. Se te acabó la joda, con nosotros no robas más”, sumó en la descripción del posteo de X.

Horas después del posteo de Marra, Grabois ofreció respuesta: “Teniendo en cuenta que nos vimos en medio del escandalete que armó tu gente en el canal TN, que no me dijiste absolutamente nada, tiendo a considerar que sos medio gonca. Vas a tener que pagar con cada latita de atún. El que las hace, las paga”.

La discusión no terminó allí. Marra volvió a cargar en otros posteo contra el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE): “De cagón es mandar una carta documento pidiendo una mediación online. Si queres decirme algo, decímelo en la cara, Bouchard y Viamonte. A mi no me vengas con tus inseguridades de cheto”.

Grabois, de cagón es mandar una carta documento pidiendo una mediación online. Si queres decirme algo, decimelo en la cara, Bouchard y Viamonte. A mi no me vengas con tus inseguridades de cheto con culpa. https://t.co/jsR84DS1Zn — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) May 6, 2024

A pesar de no obtener una contestación del dirigente social a su último posteo, el referente libertario continuó con las críticas y redobló la apuesta. “Antes de querer callarme con una carta documento, Grabois debería dar respuestas ante la justicia por el uso corrupto de los FISU, cuyo objetivo era la urbanización de barrios populares, donde tan solo terminaron 400 obras de las 6.517 asignadas. Nadie es kirchnerista gratis”, sentenció el legislador por la ciudad de Buenos Aires.

Antes de querer callarme con una carta documento, Grabois debería dar respuestas ante la justicia por el uso corrupto de los FISU, cuyo objetivo era la urbanización de barrios populares, donde tan solo terminaron 400 obras de las 6.517 asignadas.



NADIE ES KIRCHNERISTA GRATIS 🐀 pic.twitter.com/paeGfCQWOA — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) May 6, 2024

Al debate entre ambos se sumó más tarde el presidente de la Unión del Centro Democrático (UceDe), Andrés Passamonti.

“Hola Juan Grabois. El miércoles 8 estoy citado a la mañana en los tribunales federales para ratificar la denuncia en tu contra. Mandá si querés a la UTEP [Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular], la CETEP [Confederación de Trabajadores de la Economía Popular] o a cualquiera de esas organizaciones raras que tenes, esas asociaciones ilícitas que usas para sacarle plata a los pobres.“Ahí voy a estar. Suerte Juan, todo llega”, disparó.

Sumamos esfuerzos para ponerle fin al negocio de los gerentes de la pobreza , no los vamos a dejar descansar ! @JuanGrabois @RAMIROMARRA@ucedelibertas pic.twitter.com/0BeehJ4Fn3 — Andrés Passamonti (@agpassamonti) May 6, 2024

No es la primera vez que Marra y Grabois intercambian acusaciones. El pasado enero, el referente del Frente Patria Grande dijo que Mauricio Macri y la vicepresidenta Victoria Villarruel preparaban “un golpe” contra Milei. Tras los dichos, el excandidato a gobernador porteño salió al cruce.: “No puedo ni tomármelo en serio”.

En una entrevista para C5N, el dirigente social había compartido el siguiente análisis: “La que lo quiere voltear es [Victoria] Villarruel con [Mauricio] Macri, están conspirando abiertamente, están preparando un golpe. Presten atención dónde están los que quieren voltear un gobierno electo democráticamente”.

Al ser consultado al respecto, Marra salió al cruce para responderle. “Le están gustando mucho las cámaras”, dijo el legislador porteño en una entrevista para Radio Mitre. “Quiere salir en los medios de comunicación, y seguramente quiere, a partir de declaraciones irrisorias, tener un poco de cámara”, sumó.

En ese sentido, defendió tanto a la vice como al expresidente desde los roles que les toca ocupar. “Victoria es la vicepresidente, fundadora de La Libertad Avanza, está acompañando todo este proceso que es importante para la Argentina”. También habló sobre el papel de Macri en el Gobierno: “De apoyo institucional, el que tiene que dar cualquier expresidente que quiere que la Argentina salga adelante, o cualquier argentino, mejor dicho. Es un papel de apoyo que es lógico”.

LA NACION