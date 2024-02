escuchar

Una joven originaria de la Argentina utilizó las redes sociales para relatar su experiencia como migrante en Estados Unidos. En un video que ha generado miles de reacciones, reveló que lo que se ve en las plataformas digitales no es real y que, aunque sus amigos y familia le hacen comentarios positivos, irse a otro país y establecerse no es tarea fácil.

La usuaria de redes, que se identifica solo como Luna y que en TikTok publica con la cuenta @rivaslunaa_, compartió un clip en diciembre de 2023 que recibió miles de Me Gusta. En el video, la joven explica que se mudó a la ciudad de Miami, en Florida, una de las metrópolis estadounidenses que se caracteriza por sus altos costos de vida.

La joven argentina actualmente vive en Miami, Florida Instagram @rivaslunaa

En el clip, la joven argentina comentó que “todo el mundo”, familia y amigos, le hacen comentarios acerca de lo bien que le va como residente de Miami. No obstante, explicó que esa no es la realidad del que emigra. La usuaria de TikTok afirmó que quien toma la decisión de radicarse en otro país la pasa muy mal en un principio. “Vivís con el miedo de quedarte pobre o que no vas a tener dónde dormir”, expresó.

La joven advirtió que no se trata de generalizar a todos los que migran, pero parece una situación común. “Hay momentos donde querés explotar del llanto”, dijo. Además, afirmó que también se siente miedo, ya que al no conocer a las personas, no es fácil confiar. “Necesitás encontrar compañeros, roomies, y no confiás porque ¿quiénes son?”, agregó.

Si bien no dio a conocer cuánto tiempo lleva en Miami ni su estatus legal, la joven señaló que, aunque en Instagram u otras redes sociales posa como si todo estuviera bien y la gente lo cree, la realidad es más complicada y en ocasiones incluso no hay trabajo. “Un día puede ser que tengas laburo, pero otro puede ser que no. No es fácil, y no es lo que se muestra en las redes”, dijo.

Emigró a EE.UU., contó su experiencia y dio un mensaje alentador

Luego de explicar que la realidad de los que toman la decisión de radicar en otro país no es sencilla, la joven indicó que, por otro lado, se debe ser muy valiente para permanecer. “Hay que tener coraje, ser mandado y cara rota, y eso te hace crecer un montón”. A manera de cierre, complementó: “Eventualmente, todo se acomoda”.

Los miembros de la comunidad virtual también dieron sus puntos de vista. “Prefiero ser pobre en Miami que acá, loco”; “¡Te va a ir bien! Es cuestión de actitud y la tenés”; “Al principio y al final también”; “Por fin alguien dice las cosas como son”; “Hace 32 años vivo acá en Miami y a la larga te acomodás. Suerte”; “Pocos saben lo que es venir, pero como es ‘Miami’ todo ‘brilla’. Ojalá te sea leve”, escribieron.