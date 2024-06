Era una vendedora de alto perfil y hasta posó con Donald Trump, pero descubrieron la verdad y quedó detenida

Escuchar

Una destacada empresaria y propietaria de boutiques de lujo en Palm Beach, Florida, fue arrestada bajo la acusación de vender productos falsificados de marcas prestigiosas como Chanel, Tiffany, Rolex, entre otras. La noticia sacudió a la exclusiva comunidad floridense, donde la mujer, identificada como Olena Austin, no solo era conocida por sus negocios, sino también por codearse con figuras prominentes, que incluyen al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Austin, de 51 años, manejaba dos boutiques de alta gama bajo el nombre Blesk Jewelry, ubicadas en las prestigiosas direcciones de Worth Avenue y S County Road. Estas tiendas eran un destino popular para los residentes adinerados y turistas que buscaban artículos de lujo. Esto fue lo que llevó a la mujer a posicionarse en un alto estatus social y comenzar a tener roce con personalidades destacadas. En este contexto, fue que llegó a participar de eventos de renombre junto personajes como Trump.

Olena Austin fue detenida por vender joyas apócrifas PBSO

La investigación que terminó con la detención de Olena Austin

Sin embargo, una investigación encubierta llevada a cabo por la Unidad de Crimen Organizado, Vicio y Narcóticos de la policía de Palm Beach reveló una operación de venta de mercancías falsificadas valorada en más de dos millones de dólares. Todo comenzó en 2023, cuando las autoridades recibieron información del FBI que sugería que en Blesk Jewelry se vendían productos falsos.

Los detectives realizaron varias operaciones encubiertas y descubrieron imitaciones de artículos de marcas de lujo como Chanel, Pucci y Van Cleef & Arpels. Según aseguró el capitán de la policía de Palm Beach, Will Rothrock, en diálogo con WPTV, los bienes se vendían como auténticos, y así engañaban a los compradores desprevenidos.

La mujer llegó a compartir eventos con grandes empresarios como Donald Trump Helena Gates

“Tenemos que pasar por el proceso de autenticación con todas las marcas para confirmar completamente los valores de los artículos apócrifos”, explicó Rothrock. Este proceso podría llevar a cargos adicionales contra Austin, ya que la magnitud del fraude aún está siendo determinada.

La detención de Olena Austin y sus consecuencias legales

Olena Austin fue arrestada el 7 de junio en una de sus tiendas y posteriormente liberada bajo una fianza de 50.000 dólares. La policía también incautó aproximadamente US$4294 en efectivo, presuntamente procedentes de la venta de las mercancías falsificadas. Austin, que reside en Hypoluxo, Florida, aún no ha nombrado un abogado para su defensa.

El impacto de la operación de falsificaciones va más allá de los compradores engañados. Es que los precios reducidos de los artículos falsos perjudicaban a los comerciantes legítimos en la zona, dado que afectaban su capacidad para competir y mantener sus negocios. “Cuando venden estos artículos a un valor tan reducido, están quitando la posibilidad de compras legítimas para los pequeños negocios”, comentó Rothrock.

Olena Austin se mostraba en las redes sociales con otros nombres Helena Gates

Además, muchos de los clientes que adquirieron estos productos apócrifos podrían no saber nunca que los artículos que compraron en realidad son falsos. “Inocentes turistas pueden estar comprando algo que creen que es un artículo de cierto valor y no descubrir hasta años después, inesperadamente, que era falsificado y no vale lo que pensaban”, concluyó el capitán de la policía de Palm Beach.

