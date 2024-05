Es cubano, comenzó como lavaplatos en un restaurante de Florida y ahora es uno de sus mejores chefs

Escuchar

La historia de Fernando Armas se volvió viral en las redes sociales por demostrar esfuerzo y voluntad. En un abrir y cerrar de ojos, su vida dio un giro inesperado: pasó de lavar platos a ser el mejor chef de ese mismo restaurante. El hombre viajó desde Cuba a Estados Unidos y llegó el pasado 16 de diciembre. Sin saber el idioma, ni conocer el lugar, hoy hace comida griega en Louis Pappas en Bradenton, Sarasota.

En el mes de enero, Fernando presentó su curriculum en el restaurante. Tuvo una entrevista y quedó en el puesto de lavaplatos. Dos meses después, en marzo, el bar realizó una publicación en sus redes sociales contando que el hombre había sido ascendido y se transformó en uno de los mejores cocineros del establecimiento. “¡Story Time!”, escribieron y mostraron la foto de uno de los platillos de especialidad del nuevo chef.

Fernando Armas no tenía experiencia laboral y terminó siendo el mejor chef del restaurante Instagram

“Nuestro chico Fernando fue contratado como lavaplatos a principios de enero. Es un inmigrante de Cuba y está aprendiendo activamente inglés, estudiando muy duro. Necesitábamos un chef, así que le preguntamos si quería intentarlo. Y dijo que sí”, relatan y agregan: “Con una barrera en el idioma y absolutamente sin experiencia en cocina, Louis lo entrenó para ser uno de nuestros mejores chefs”.

La publicación llamó la atención de los comensales por el aprecio que en tan poco tiempo generó Fernando Armas entre sus compañeros. “Siempre tiene una actitud increíble y es un placer trabajar con él. ¡Así que queríamos darle un gran saludo! Gracias, apreciamos todo lo que haces”, finalizaron. Rápidamente, el posteo obtuvo cientos de reacciones. “¡Qué orgullo!”, escribió una usuaria. “Los queremos tanto”, dijo otra.

Louis Pappas es un restaurante de comida griega Instagram

En una entrevista con el portal CiberCuba, el hombre contó que sin tener ninguna experiencia previa, empezó a aprender “gracias a la oportunidad que me brindó el restaurante”. “La verdad todo ha resultado ser más de lo que pensé, la vida me cambió y he recibido el apoyo del restaurante”, expresó, emocionado.

Louis Pappas es un restaurante que creo su carta y recetas basándose en la popular dieta mediterránea. Los platos combinan productos puros y saludables, provenientes de granjas locales y pequeños productores.

Cuántos cubanos viven en Estados Unidos

Estados Unidos cuenta con una gran cantidad de inmigrantes cubanos. El año más reciente del que se disponen datos oficiales es de 2021, con la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés) realizada por la Oficina del Censo de EE.UU. Para ese entonces, aproximadamente 1.3 millones de inmigrantes de origen cubano residía en este país. Esta cifra representa el 3 % del total de 45,3 millones de inmigrantes estadounidenses.

La cantidad de cubanos que vive en Estados Unidos Unsplash/Ricardo IV Tamayo

La información se complementa con un relevamiento del Instituto de Política Migratoria, que afirma que la mayoría de los inmigrantes cubanos han residido en Florida (76 %), seguido de lejos por Texas (5 %) y Nueva Jersey (3 %) en el período entre 2017 y 2021. Un dato para analizar la distribución migratoria es que un solo un condado de Florida, Miami-Dade, llegó a albergar al 52 % de todos los inmigrantes cubanos en EE.UU.

LA NACION