Son latinos y ganan más de US$2000 al día con este trabajo que no todos harían en Texas: “Somos expertos”

Un grupo de inmigrantes latinos decidió iniciar un negocio de remoción y eliminación de basura en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, Estados Unidos. Con su pequeña empresa ahora ganan la increíble suma de más de US$2000 por día. En un video viral de TikTok, contaron en detalle cómo es cada jornada y cuánto cobran por cada encargo.

“Miren cómo nos ganamos casi US$2400 en un día levantando basura”, contó uno de los trabajadores de Texas Junkers LLC en el video. Según dijo, la primera levantada del día fue en una construcción. “Le barrimos al cliente adentro y le cobramos US$600″, precisó. El segundo trabajo fue en un garaje. “Estaba lleno de puras cajas. Lo hicimos en menos de 20 minutos y cobramos US$550″, reveló.

“El tercero fue una monstruosidad de depósito de almacenamiento). Tenía 10x24 metros y lo hicimos en menos de dos horas, llenamos tres tráileres. Aquí le dimos un buen descuento al cliente y al final le cobramos US$1237″, indicó el hombre en el video publicado en la red social. En suma, expresó que ganaron 2337 dólares en tan solo una jornada de trabajo.

Cómo es el emprendimiento con el que ganan miles de dólares diarios

De acuerdo con la información que figura en la web oficial de la empresa, estos inmigrantes latinos se presentan como “expertos en eliminación de basura”. “Nos hemos ganado la reputación de brindar servicios de primer nivel, garantizando que todas sus necesidades de eliminación de residuos se atiendan de manera rápida y profesional”, expresan. Además de Houston, trabajan también en otras ciudades de Texas como Sugar Land, Bellaire, Primavera, West University Place, Atascocita y sus alrededores.

Uno de los escenarios con los que estos trabajadores se enfrenta a diario Instagram @texasjunkers_

Según contaron en los comentarios, encuentran a los clientes a través de Google y por recomendaciones de usuarios satisfechos. En cuanto a los precios, los definen en función de los metros cuadrados del lugar que deben despejar y o del peso del material, en el caso de que sea pesado.

“¡No dejes que el desorden se apodere de tu vida! Ya sean muebles obsoletos, electrodomésticos viejos o cualquier otro tipo de basura, Texas Junkers está aquí para ayudarlo a limpiar y respirar tranquilo. Nuestro equipo está listo para abordar todo, desde los artículos más pequeños hasta los transportes más grandes, garantizando una experiencia de eliminación de basura rápida y sin problemas”, se promocionan en su sitio web.

Un grupo de inmigrantes latinos demuestran que no todo es “basura”

En otro de los videos de estos trabajadores latinos, contaron que muchas veces se encuentran con basura que, en realidad, podría no considerarse un desecho. “Siempre me preguntan si me llevo cosas. Y sí, me llevó y la mayoría las vendo, pero también las dono. A veces hay heladeras, lavadoras, secadoras, cosas así que la gente necesita”, aseguró uno de ellos. “Cosas que parecen basura, pero no lo son. Casi todos los días salen cosas buenas”, sintetizó en la descripción del video.

Ese día, por ejemplo, el hombre se había encontrado unos adornos navideños de colección, una luz que se utiliza para hacer crecer plantas en ambientes cerrados, dos carpas de campamento, un anafe, una conservadora, un limpiador de piletas y otros objetos en perfectas condiciones, por los que estimó que podría obtener unos US$100 adicionales.

