Es venezolano, trabaja con Amazon Flex en EE.UU. y revela cómo hace para ganar US$300 diarios: “Sin frustrarse”

El usuario de TikTok Jean Jiménez tiene una comunidad de 11.400 seguidores a la que le brinda consejos sobre cómo vivir y conseguir trabajo en Estados Unidos. “Hago videos para latinos”, asegura en su perfil. En esta oportunidad, se viralizó un video en el que entrevista a un hombre que gana 300 dólares diarios gracias a las aplicaciones de delivery, específicamente con Amazon Flex y Veho, y que explica cuál es su estrategia para alcanzar esos ingresos.

“Soy venezolano, estoy en Estados Unidos y gano US$300 por día. Sé que hay muchas personas que lo dicen porque sí, sin explicar cómo lo logran. Pero acá vamos a contar de qué manera hacerlo”, comenzó su relato el joven entrevistado. Acto seguido, explicó que la clave es comenzar en la madrugada. “A mí me gusta trabajar temprano, es por eso que trato de levantarme a las tres de la mañana para tener una oferta por Amazon Flex. No hay tanta gente queriendo tomar trabajos a esa hora”, asegura.

Según el repartidor, durante la madrugada hay mucho más trabajo que en el día, ya que la oferta de colaboradores es menor en ese horario y hay más demanda por parte de las aplicaciones. “Yo tomo un bloque de tres horas o cuatro como máximo. Esto se pagan entre US$80 y US$100, lo que da como resultado un aproximado de US$25 la hora”, agrega. Luego de esa tarea, aproximadamente a las 7.30 hs, ya está libre para seguir con su día.

“Desayuno, me lavo la cara, tomo un descanso de por lo menos una hora y sigo con una oferta de Veho, que es otra aplicación que se encarga de recoger paquetes de comida congelada o ropa y hay que despacharla en la casa de un cliente”, explicó. Esta empresa tiene un funcionamiento muy parecido a Amazon y cada vez es más elegida por personas que trabajan bajo esta modalidad.

Un joven venezolano sorprende al compartir sus ganancias en un día como repartidor de Amazon Flex Imagen de freepik

Trabajar como delivery en EE.UU.: los errores más frecuentes de los principiantes, según el joven

En otro video, el hombre explicó las fallas más comunes que cometen las personas al entrar en el mundo del delivery. Bajo el título “Consejos para ser tu propio jefe en el mundo del delivery”, explicó que el tiempo no es lo más importante, sino las metas. “Cuando entras al mundo del delivery, no puedes pensar solamente en las horas de trabajo, porque te vas a frustrar. Hay días muy movidos y otros lentos donde no pasa nada”, señaló.

Amazon Flex es una de las aplicaciones para trabajar como repartidor en EE.UU. Foto de James Yarema en Unsplash

“El primer consejo es enfocarse en una meta diaria de dinero y no parar hasta conseguirlo. El segundo consejo que puedo darles, es trabajar con la aplicación que más te guste. Pero con buena disposición, porque hay personas que lo hacen con mala disposición y ya hemos visto muchos videos en internet, muchos tomados por cámaras de seguridad en las casas y edificios, que filman las malas conductas. Si algún usuario te denuncia, eso al final del día afectará tu cuenta, porque te la cerrarán y no hay vuelta atrás. No hay forma de que te la desbloqueen”, precisó.

