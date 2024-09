Es de Venezuela, emigró a Miami y ahora gana hasta US$20 mil por mes como influencer de belleza

La crisis en Venezuela obligó a miles de ciudadanos a tener que emigrar a diferentes lugares de Sudamérica y el mundo para buscar una vida mejor. Una de esas personas tiene nombre y apellido: Ángela María Machado. La joven encontró refugio, estabilidad y un hogar en la ciudad de Miami, Florida.

Cuando ella tenía tan solo 10 años, su familia comenzó a platearse la posibilidad de dejar Venezuela por la situación socioeconómica que atravesaba el país. La vida allí no era sencilla para nadie, hasta que les tocó vivir un episodio de extorsión, el cual puso en peligro la vida de Machado y sus seres queridos. Esta situación límite hizo que su madre se decidiera a llevarla hacia Estados Unidos, según publicó Radio Caracol.

Machado contó como vivió su mudanza a Norteamérica: “Mi mamá ya vivía en Estados Unidos cuando decidió traerme. Mi seguridad estaba en peligro, por lo que la mejor decisión era sacarme del país”. Además, agregó que al tener tan solo 16 años estaba negada a abandonar toda su vida y amigos por ir a un país que no conocía.

La creadora de contenido se mudó a Estados Unidos cuando tenia 9 años

La nueva vida en Miami de la influencer venezolana

A menudo llegar a una ciudad nueva puede ser un desafío, pero este es aún mayor cuando se trata de un país nuevo. En el caso de Machado, fue difícil aprender el idioma y las costumbres, pero logró adaptarse a Estados Unidos luego de un proceso complejo, que además coincidió con una etapa de su vida que tuvo muchos cambios, como lo es la adolescencia.

A los 19 años obtuvo su green card y logró establecerse legalmente en el país, luego de casarse con un cubano que residía en EE. UU. desde los nueve años. Esto le permitió encontrar la estabilidad que necesitaba en su vida para poder comenzar a construir un futuro y descubrir nuevas oportunidades laborales.

Trabajo como asistente médica durante 14 meses, y si bien le otorgaba un ingreso fijo, este no le daba la satisfacción personal que ella buscaba. A partir de ese momento Machado decidió que se iba a dedicar de lleno en el mundo de las redes sociales. Comenzó de manera paulatina, pero poco a poco, comenzaba a ver buenos resultados que en tan solo un par de meses superarían sus expectativas.

En la actualidad, se dedica de lleno a su trabajo como influencer y tiene ingresos mensuales que pueden variar entre US$6 mil y US$20 mil en el mes. Esta cifra es muy superior al salario promedio de Miami, que se encuentra entre los US$ 2.500 y los US$ 3.500. “Gano hasta cinco veces más que lo que hacía trabajando en la clínica como asistente”, reveló Machado.

Sin embargo, “The Magic City” es una ciudad que puede tener altos costos de vida que pueden ser difíciles de sostener, como por ejemplo el valor de los alquileres, el ocio, la compra de alimentos, entre otras cosas. La influencer calcula que para vivir bien se necesitan entre US$4mil y US$7 mil mensuales. Este número no solo incluye los gastos fijos, sino que también incluye todos los tipos de actividades extras que se pueden llegar a realizar.

El contenido que crea para la comunidad latina

Machado tuvo una primera experiencia laboral como asistente médica, pero decidió dedicarse a las redes sociales

El contenido que Machado produce y comparte a través de sus redes está enfocado en la comunidad latina, un grupo que fue fundamental para el crecimiento de sus cuentas de Instagram, Facebook, Youtube y TikTok Su contenido se basa en dar consejos de belleza y hacer reflexiones sobre la vida de los inmigrantes en Estados Unidos. Con esta temática logró captar la atención cientos de miles de seguidores que la siguen fielmente.

“La mayoría de mis amigos son venezolanos. Eso me ayuda mucho a conectarme con mi país, a recordar todo lo bueno que llegue a vivir”, mencionó la influencer cuando se la consulto acerca de sus raíces. Además, agregó: “Mis amigos de la infancia también emigraron, por lo que siempre es lindo reunirse con ellos para recordar viejos tiempos”.

Por otro lado, dio un par de consejos para aquellas personas que desean empezar a incursionar en el mundo de las redes sociales: “Comienza ya. No impronta que tu contenido no sea perfecto al principio. La clave está en ser constante, aprender de los errores y disfrutar el proceso”. Machado concluyó con una frase emotiva: “El éxito no llega de la noche a la mañana, es el resultado de años de trabajo, ensayo y error”, concluyó.

