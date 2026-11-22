Es venezolano y fue arrestado en Orlando por permanecer dentro de un parque después de la medianoche
León Poblete visitaba Florida con su familia cuando la policía lo detuvo junto a un amigo en Lake Eola; ambos tuvieron destinos distintos tras el arresto
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Un paseo nocturno por Lake Eola Park terminó en una detención para León Poblete, un profesor venezolano con ciudadanía sueca que visitaba Orlando junto a su familia. La policía lo arrestó con un amigo después del horario de cierre del parque; Poblete recuperó la libertad, mientras que su acompañante quedó bajo custodia migratoria, según los relatos publicados sobre el caso.
El episodio con un venezolano detenido en el centro de Orlando
- Poblete contó que él y su amigo caminaban hacia el vehículo para volver a casa y que desconocían la restricción horaria.
- El procedimiento ocurrió a las 12.12 hs, cuando la policía de Orlando efectuó el arresto por la permanencia en el parque fuera de horario.
El economista había viajado con su esposa y sus hijas para conocer los parques temáticos y también pensaba visitar a un familiar y reencontrarse con su amigo, residente en la ciudad.
La documentación de Poblete fue verificada por las autoridades migratorias y quedó libre. Human Impact Project indicó que la liberación fue bajo fianza después de una primera comparecencia.
El acompañante tuvo un desenlace distinto. Según el relato recogido por El Pitazo, quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Su familia pidió mantener en reserva su identidad.
El medio informó, a partir del testimonio de Poblete, que el hombre tenía tres hijos y que la madre estaba fuera del país.
Qué ocurre con el cargo del venezolano detenido en Florida
Poblete tiene prevista una nueva cita judicial a fines de noviembre y su abogado busca que se retire el cargo vinculado con el horario del parque.
Una acusación no equivale a una condena. La información disponible no permite determinar el resultado posterior del proceso ni la situación migratoria actual de su amigo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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