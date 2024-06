Este es el barrio de Florida que siempre se inunda: el temor de sus residentes ante la temporada de huracanes

Escuchar

En el extremo este de la ciudad de St. Petersburg, en el condado de Pinellas, se encuentra un barrio con años de historia y un gran problema que enfrenta desde hace tiempo: siempre se inunda cuando hay lluvias excesivas y fuertes tormentas. Es por eso que los residentes de este vecindario muestran preocupación tras el comienzo de la temporada de huracanes en Florida, que se estima “extremadamente activa”.

Se trata del barrio Shore Acres, ubicado a solo unos kilómetros del centro de St. Petersburg. Las edificaciones son mezcla de casas estilo rancho de la década de 50 y lujosas construcciones frente al mar. “Ampliamente considerado como uno de los vecindarios más bonitos del condado de Pinellas y que ha sido popular entre las familias durante décadas, Shore Acres ofrece un pedazo perfecto del paraíso de Florida”, describe el sitio de bienes raíces Devonshire Custom Homes.

Shore Acres es una comunidad tropical frente al mar Facebook Shore Acres Neighborhood

Este es el barrio de Florida que sufre por las inundaciones

Aunque es considerado como un paraíso, Shore Acres es el vecindario más bajo de St. Petersburg, lo que provoca que sufra por las inundaciones durante las tormentas y mareas altas. Esa situación se potenció recientemente, después del paso del huracán Idalia, que fue de categoría 4 y causó daños importantes en partes del sureste de los Estados Unidos.

También se vivió allí una situación dramática en diciembre de 2023, cuando una fuerte tormenta dejó afectaciones en diversas zonas. Respecto de ese episodio, Angie Angers, reportera de Bay News 9, escribió en su cuenta de X (ex Twitter): “El agua de las inundaciones también está afectando las viviendas en Shore Acres en St. Pete. Este video me lo envió Kristi, quien dice que su casa no se inundó durante el huracán Idalia y se sorprendió al ver el agua tan alta cuando se despertó esta mañana”.

Según Claude Tankersley, administrador de obras públicas de la ciudad, de las más de 1700 casas de St. Petersburg que reportaron daños por el paso del huracán Idalia, alrededor del 80% estaba en Shore Acres.

¿Por qué se inunda Shore Acres, en St. Petersburg?

Shore Acres era originalmente una zona de bosques de pinos, pantanos y palmitos. En 1925, una compañía hizo el primer desarrollo inmobiliario, mientras que los primeros terrenos comenzaron a venderse en la década de 1950. De acuerdo con Tampa Bay Times, a principios del siglo XX, el barrio se construyó sobre una zona pantanosa a la que se le aplicó relleno (a menudo compuesto de arena, grava o arcilla), lo que se suma a que está a aproximadamente 60 centímetros sobre el nivel del mar.

Risk Factor, proveedor de datos sobre riesgos climáticos, indica que el barrio tiene un peligro extremo de inundaciones durante las próximas décadas. “Hay 2546 propiedades en Shore Acres que tienen riesgo de inundación durante los siguientes 30 años. Esto representa el 99,9% de todas las propiedades”, señala en su sitio web.

Shore Acres busca acabar con el problema de inundaciones en el vecindario

En marzo de este año, el Ayuntamiento de St. Petersburg aprobó 28 millones de dólares en acuerdos de subvención con el Departamento de Protección Ambiental de Florida para proyectos destinados a ayudar con las inundaciones en la ciudad. Uno de esos acuerdos aprobados tiene como objetivo apoyar a las personas que viven en Shore Acres, para lo que se destinó US$7,8 millones.

Los funcionarios dicen que el proyecto abordará aproximadamente 16 kilómetros de carreteras cerca de Connecticut Avenue, la parte más baja del vecindario. El dinero también se utilizará para ampliar las tuberías, instalar estaciones de bombeo y dispositivos de prevención de contraflujo y elevar partes de la carretera.

