La conocida frase de la sabiduría popular que reza “Después de la tormenta, viene la calma”, bien podría aplicar al reciente paso del huracán Idalia por el sureste de Estados Unidos. Durante poco más de tres días, millones de personas en Florida, Georgia, Carolina del Sur y del Norte estuvieron en alerta, debido a las amenazas de marejadas ciclónicas y ráfagas de viento, que llegaron a superar los 200 kilómetros por hora.

El huracán, que alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra el miércoles a la mañana en Big Bend, al norte de Florida, donde el Mango (llamado Florida Panhandle) hace la transición a la península del estado. Un fenómeno meteorológico de esta magnitud no ocurría en este lugar hacía 125 años, de acuerdo con Fox News.

Con una amenaza de potentes marejadas ciclónicas, Ron DeSantis decretó el estado de emergencia en más de la mitad de los 67 condados del estado, que incluyó una orden de evacuación inmediata y se habilitaron decenas de refugios para recibir a los residentes que habían dejado sus hogares.

Tras el paso del huracán Idalia, los flamencos hacen una visita sorpresa a Sanibel, una ciudad al sureste de Florida news-press.com

Luego de más de 72 horas de anuncios de prevención y alerta, tanto en Florida como en Georgia, y que más tarde se extendió a Carolina del Sur y del Norte, Idalia finalmente recorrió el noreste del estado y se dirigió a Georgia. Durante el miércoles, más de 250 mil personas estuvieron sin suministro eléctrico.

No obstante, al final de la tarde del miércoles, el huracán se degradó a tormenta tropical y volvió la calma al sur de Florida, donde no solo el cielo se despejó y el viento dejó de soplar a velocidades potencialmente mortales, sino que se pudo observar la visita de fauna que no es habitual en esa zona, lo que generó sorpresa en los habitantes.

De esa manera, un grupo de flamencos lució relajado sobre la arena muy cerca de Sanibel Causeway, la vía que conecta a Sanibel Island con tierra firme. Según consignó News Press, una pareja conducía por la vía cuando lograron avizorar a estos coloridos animales. “Pensé que mi mente me jugaba una broma”, expresó la mujer al medio.

Lo que parecía un espejismo, no lo era. Realmente había flamencos posados sobre la arena, mientras que a kilómetros de allí, al norte del estado, un poderoso huracán dejó calles y viviendas completamente anegadas de agua.

Debido a la poca afluencia vehicular que se registraba en ese momento, la pareja tuvo la oportunidad de parar a un costado de la vía para documentar el mágico momento. “Mi esposo y yo estábamos asombrados. Me sentí muy afortunada de poder verlos. Los flamencos son mi ave favorita. Verlos en estado salvaje aquí fue una experiencia increíble”, remarcó.

De acuerdo con la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (CMF, por sus siglas en inglés), no es usual que este animal sea visto en esa parte del estado, como sí es común en la Bahía de Key Biscayne, los Cayos de Florida y en la franja norte de los Everglades.

