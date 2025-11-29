Flhsmv en Florida: cómo registrar un auto y qué documentos piden a los inmigrantes

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) establece las exigencias necesarias para registrar un nuevo vehículo en el Estado Soleado. Los requisitos y los documentos a presentar se aplican tanto a ciudadanos estadounidenses con a migrantes con estatus regular.

Qué pide el Flhsmv de Florida para registrar un nuevo vehículo

Lo primero a tener en cuenta es que, cuando una persona registra un auto por primera vez en Florida, el Flhsmv cobra un cargo inicial de 225 dólares. Lo mismo sucede cuando el solicitante no tiene una matrícula previa para transferir.

El DMV de Florida se ocupa de registrar los vehículos en el estado Google maps/Wasim K

Además de pagar el monto del registro, el trámite debe hacerse en persona y requiere tres documentos esenciales:

Prueba de identidad de todos los dueños del vehículo.

de todos los dueños del vehículo. Seguro del estado de Florida vigente y su respectivo comprobante.

La Solicitud de Certificado de Título con o sin Registro (formulario 82040).

De todas maneras, el organismo advierte en su página web oficial que en algunos casos pueden solicitarse papeles adicionales, según la situación del solicitante

Lo que deben considerar los migrantes de Florida que registren un vehículo ante el Flhsmv

La regla para registrar un vehículo en el Flhsmv de Florida es uniforme para todas las personas. Esto incluye a los inmigrantes que, tras establecer una residencia legal, obtienen el derecho de hacer este trámite.

De acuerdo a las exigencias del organismo, los extranjeros deben considerar los mismos requisitos generales. Es decir, tienen que presentar una prueba de identidad, la prueba de seguro de Florida y la presentación del formulario 82040 del Flhsmv.

Es importante presentar los 3 documentos clave para registrar un auto en Florida

Requisitos de Seguro de Florida: los detalles clave para registrar un auto

Antes de completar el trámite para inscribir un vehículo de cuatro ruedas en Florida, el estado exige presentar una constancia de cobertura de Protección contra Lesiones Personales (PIP, por sus siglas en inglés) y Responsabilidad Civil por Daños a la Propiedad (PDL, por sus siglas en inglés).

La normativa establece que el seguro PIP debe cubrir hasta el 80% de los gastos médicos necesarios (con un límite de US$10.000) derivados de una lesión incluida en la póliza, sin importar quién fue responsable del choque.

En paralelo, la cobertura PDL se utiliza para afrontar daños ocasionados a bienes de terceros cuando el conductor del vehículo asegurado es el responsable.

Según el Flhsmv, la certificación del seguro PIP/PDL debe provenir de una aseguradora autorizada para operar en Florida o, en su defecto, corresponder a un certificado de autoseguro avalado por el organismo.

El DMV de Florida solicita un seguro para poder registrar un nuevo vehículo Facebook Illinois Secretary of State

El estado también advierte que la protección debe ser continua. Por eso, si el propietario decide cancelar su póliza, está obligado a entregar previamente la matrícula.

Las reglas incluyen un punto adicional para quienes recién llegan a Florida: pueden solicitar a su agente que convierta su póliza actual en una local, siempre que la aseguradora esté habilitada en el estado.

Solo los miembros de las Fuerzas Armadas con destino fuera de Florida pueden acceder a excepciones, según detalla el Flhsmv.

Registrar un taxi en Florida: los costos adicionales del seguro

En el caso de los taxis, la regulación de Florida sobre los seguros es más estricta e incorpora montos específicos de responsabilidad por lesiones corporales: