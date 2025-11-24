Firmada por Ron DeSantis: la ley que impacta en los conductores y cambia las multas sobre placas en Florida

La nueva Ley HB 253 transformó el modo en que Florida sanciona cualquier alteración o manipulación de matrículas vehiculares. Desde octubre, tras la aprobación de la norma en la Legislatura y la posterior firma de Ron DeSantis, el Estado Soleado impuso un esquema mucho más estricto que convierte en delitos acciones que antes eran consideradas faltas menores.

Ley HB 253: los detalles de la nueva ley sobre placas de vehículos en Florida

La Legislatura de Florida aprobó la HB 253 para enfrentar un problema que, según autoridades, creció en los últimos años: el uso sistemático de láminas, coberturas, mecanismos electrónicos o sustancias especiales que volvían casi ilegibles las matrículas.

La ley modificó el estatuto 320.061 para que cualquier alteración del certificado de registro, la placa oficial, la matrícula temporal o el sticker de validación pase a ser un delito menor de segundo grado Canva

La medida apuntó a cerrar vacíos legales y a impedir que estas herramientas se utilicen para enmascarar autos en situaciones que van desde faltas administrativas hasta actividades delictivas. El texto señaló que la proliferación de dispositivos para alterar la visibilidad de una placa justificó sanciones más duras y categorizaciones más estrictas.

La norma reconfiguró varias secciones de los estatutos estatales. Por ejemplo, modificó el apartado 320.061 para que cualquier alteración del certificado de registro, de la placa oficial, de una matrícula temporal, de un sticker de validación o de una calcomanía para casas rodantes pase a ser un delito menor de segundo grado.

Esto convirtió una falta de tránsito en una infracción penal que puede terminar en encarcelamiento, un cambio importante para los conductores que hasta ahora veían estas prácticas como simples irregularidades.

Qué establece la ley sobre las modificaciones de placas en Florida

La legislación dejó completamente prohibida cualquier intervención que afecte la apariencia, la lectura o la detectabilidad de una matrícula. El estatuto aclara que no se puede colocar ninguna sustancia, recubrimiento, aparato luminoso o material —ya sea transparente, reflectivo o de otro tipo— que obstaculice la visualización o el registro de los datos principales de la placa.

Cualquier alteración, cobertura o modificación de la placa constituye un delito menor de segundo grado, con una pena potencial de hasta 60 días de cárcel y multa de hasta US$500 eBay

El texto de la ley definió con precisión qué tipo de intervenciones pasan a ser criminales y dejó sin margen de interpretación qué acciones están prohibidas:

Cambiar el color original de la matrícula.

Aplicar sprays, tintes, láminas reflectivas o coberturas oscuras.

Utilizar cubiertas transparentes o polarizadas, aun cuando no parezcan alterar la placa a simple vista.

Incorporar dispositivos iluminados que modifiquen la visibilidad del número.

Instalar mecanismos que volteen la placa, la oculten o permitan alternar entre varias matrículas.

Sanciones por ocultar la matrícula en Florida: cómo cambiaron las penas con esta nueva ley

La ley reorganizó por completo el régimen de multas y penas. Acciones que antes figuraban como infracciones administrativas pasaron a constituir delitos con consecuencias penales. El cambio impactó desde quienes modifican la placa hasta quienes adquieren, comercializan o utilizan dispositivos destinados a ocultarla.

El nuevo esquema penal fijó niveles diferenciados según la gravedad de la conducta.

Alterar, cubrir o modificar la placa : delito menor de segundo grado, con pena potencial de hasta 60 días de cárcel y multa de hasta 500 dólares.

: delito menor de segundo grado, con pena potencial de hasta 60 días de cárcel y multa de hasta 500 dólares. Comprar o poseer un dispositivo para ocultar la placa : delito menor de segundo grado, con las mismas consecuencias penales.

: delito menor de segundo grado, con las mismas consecuencias penales. Fabricar, vender o distribuir estos dispositivos : delito menor de primer grado, con posibilidad de encarcelamiento de hasta un año y multa máxima de US$1000.

: delito menor de primer grado, con posibilidad de encarcelamiento de hasta un año y multa máxima de US$1000. Usar un dispositivo para facilitar un delito o para evitar la detección: delito grave de tercer grado, con penas que pueden alcanzar cinco años de prisión y multas de hasta US$5000.

La compra o posesión de un dispositivo destinado a ocultar la placa también se clasifica como delito menor de segundo grado Canva

Devolver las placas: una obligación clave para los conductores de Florida

La legislación recalcó que las matrículas pertenecen al estado y no al conductor, por lo que deben ser devueltas en varias circunstancias.

Cuando una persona deja de usar un vehículo, suspende su seguro o vende la unidad, está obligada a entregar la placa ante una oficina de vehículos motorizados o un tax collector.

También puede enviarse por correo a la dirección oficial del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados en Tallahassee.

Ron DeSantis firmó la ley que impacta en los conductores y cambia las multas sobre placas en Florida Flgov

Regresar la placa evita la suspensión de la licencia por mantener un registro activo sin cobertura, impide que terceros la utilicen de forma ilegal y permite obtener un crédito para un futuro registro si ya se había pagado la matrícula anterior.