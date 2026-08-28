Golpe a DeSantis: un gran jurado acusa al gobierno de Florida de apropiarse de fondos de Medicaid

Un gran jurado estatal concluyó que la administración de Ron DeSantis utilizó de manera indebida US$10 millones provenientes de un acuerdo relacionado con Medicaid que, según acusaron, correspondían al Estado como reembolso de dinero de los contribuyentes destinado al sistema de cobertura sanitaria infantil. El dinero terminó en una fundación vinculada al programa Hope Florida y, en cuestión de semanas, fue transferido a organizaciones que finalmente canalizaron millones hacia comités políticos (PACs, por sus siglas en inglés) y el Partido Republicano estatal.

Hope Florida: qué determinó el gran jurado sobre los US$10 millones de Medicaid

Según el informe del gran jurado obtenido por CBS News Miami, los US$10 millones fueron desviados de un acuerdo alcanzado con Centene y enviados primero a Hope Florida Foundation, una organización sin fines de lucro asociada al programa impulsado por la primera dama Casey DeSantis. Desde allí, el dinero pasó por otras organizaciones y una parte sustancial llegó al PAC Keep Florida Clean, que luego realizó transferencias al Partido Republicano de Florida y a otro comité político.

El informe sostiene que la operación formó parte de un mecanismo coordinado para utilizar dinero de los contribuyentes en actividades políticas, específicamente para hacer campaña contra la Enmienda 3, una iniciativa ciudadana que buscaba legalizar la marihuana en Florida durante las elecciones de 2024.

CBS News Miami informó que el jurado calificó el uso de esos recursos como una apropiación indebida de dinero público, aunque no pudo establecer quién tomó personalmente la decisión final.

La conclusión del panel fue que el dinero correspondía al Estado y debía ser tratado como fondos públicos. Los jurados señalaron que no encontraron pruebas suficientes para acusar penalmente a alguien, pero consideraron evidente que los US$10 millones fueron utilizados con fines políticos y reclamaron modificaciones legales para impedir que una situación similar volviera a ocurrir.

El informe también puso el foco en James Uthmeier, actual fiscal general de Florida y entonces jefe de gabinete de DeSantis. Los jurados consideraron que se encontraba en una posición de autoridad respecto de quienes participaron en el acuerdo y que los testimonios lo ubicaron como parte interviniente en el destino del dinero después de que este llegara a Hope Florida.

El gran jurado también concluyó que Ashley Moody, quien era fiscal general cuando se concretó el acuerdo, conocía el plan para enviar los recursos a Hope Florida y autorizó a su entonces principal subordinado, John Guard, a firmar el documento.

Ni Moody, Uthmeier ni DeSantis fueron llamados a declarar ante el gran jurado. Durante una conferencia de prensa, citada por CBS News, afirmó: “No participé del acuerdo de conciliación, pero estoy muy conforme con cómo se hizo todo”. El gobernador describió el caso como una “farsa”.

Centene y Medicaid: cómo se originó el acuerdo por US$67 millones en Florida

La historia comenzó varios años antes de que los US$10 millones llegaran a Hope Florida. En 2021, funcionarios de Florida descubrieron que Centene, una gran empresa del sector sanitario, había cobrado de más al Estado por medicamentos dentro del programa Florida Healthy Kids.

Los fondos, que debían retornar a las arcas estatales para la salud infantil, fueron transferidos a la Hope Florida Foundation y rápidamente canalizados hacia comités políticos y el Partido Republicano Imagen compuesta

Florida calculó que debía recuperar US$67.048.611. El problema no era exclusivo del Estado: al menos otros 20 estados habían sufrido cobros excesivos que, en conjunto, se acercaban a US$1000 millones.

Las negociaciones permanecieron estancadas durante años. Un primer borrador del acuerdo fue enviado a los funcionarios estatales el 14 de julio de 2021 y contemplaba la devolución completa de los US$67 millones.

El expediente permaneció paralizado durante aproximadamente tres años. Recién en septiembre de 2024 los funcionarios de Florida retomaron las conversaciones con Centene para cerrar el conflicto de manera inmediata. Pero el acuerdo ya no planteaba devolver todo el dinero al Estado.

El paso a paso que reconstruyó el gran jurado fue el siguiente:

El 12 de septiembre de 2024, Florida modificó el acuerdo para que US$62 millones regresaran al Estado y US$5 millones fueran destinados a Hope Florida Foundation.

El 13 de septiembre, el documento volvió a modificarse y la cantidad destinada a Hope Florida aumentó de US$5 millones a US$10 millones, mientras que el reintegro al Estado cayó a US$57 millones.

Los abogados de Centene expresaron preocupación por el desvío de dinero hacia una organización relacionada con la esposa del gobernador y exigieron que el acuerdo dejara claro quién ordenaba la transferencia.

La fiscalía general de Florida evitó asumir directamente esa responsabilidad. El documento estableció que la Agency for Health Care Administration (AHCA) era la que ordenaba a Centene enviar los US$10 millones.

El 4 de octubre de 2024, Centene transfirió los US$10 millones a la cuenta bancaria de Hope Florida Foundation.

En menos de un mes, prácticamente todo el dinero salió de la fundación y fue canalizado hacia organizaciones que terminaron enviando millones de dólares a comités políticos.

Hope Florida: cómo los US$10 millones llegaron a comités políticos de Florida

El dinero comenzó a moverse prácticamente de inmediato después de llegar a Hope Florida. Joshua Hay, entonces presidente de la fundación, declaró que antes de la transferencia de Centene la mayor donación recibida por la organización fue de US$100 mil.

Hay afirmó que se enteró de la llegada de los US$10 millones cuando el abogado de la fundación, Jeff Aaron, le informó que el dinero estaba por llegar. Poco después, recibió dos propuestas de subsidios por US$5 millones cada una.

El informe señaló que la entonces fiscal general Ashley Moody autorizó la firma del acuerdo y ubicó al actual fiscal general y exjefe de gabinete, James Uthmeier, como interviniente en el destino del dinero Joe Burbank - Orlando Sentinel

La primera fue aprobada por unanimidad por la junta de la fundación. Hay aprobó personalmente la segunda. En apenas 25 días desde la recepción del dinero, los US$10 millones desaparecieron de las cuentas de Hope Florida.

El recorrido posterior fue reconstruido de la siguiente manera:

Secure Florida’s Future presentó una solicitud para recibir US$5 millones destinados formalmente a actividades de difusión sobre Hope Florida.

Hope Florida aprobó el subsidio y transfirió los US$5 millones.

Poco después, US$3,75 millones fueron enviados a Keep Florida Clean, el comité político de Uthmeier.

Save Our Society from Drugs solicitó otros US$5 millones y recibió el dinero el 22 de octubre de 2024.

En aproximadamente una semana, US$4,75 millones fueron transferidos al comité político de Uthmeier.

Un contador forense concluyó que Keep Florida Clean recibió en total US$8,5 millones provenientes de las dos organizaciones.

Posteriormente, el comité envió US$7 millones al Partido Republicano de Florida y US$1,23 millones adicionales a Florida Freedom Fund, otro comité presidido por Uthmeier.

Fondos de Medicaid en Florida: las reformas que reclamó el gran jurado

Los investigadores cuestionaron que quienes negociaron el acuerdo con Centene no hubieran establecido restricciones específicas sobre el uso del dinero. Según el informe, esa ausencia de controles permitió que los fondos fueran transferidos sin una supervisión suficiente para garantizar que se utilizaran de acuerdo con su finalidad pública.

El panel pidió a la Legislatura de Florida que adopte una ley que obligue a depositar en el Fondo General cualquier dinero que el Estado reciba de cualquier fuente y que establezca consecuencias concretas para quienes incumplan esa obligación.

También reclamó normas más claras sobre las condiciones bajo las cuales organizaciones como Hope Florida pueden recibir y utilizar dinero de los contribuyentes. Esas reglas, según el gran jurado, deberían contemplar mecanismos de seguimiento, control y sanciones cuando los recursos no sean utilizados de acuerdo con las disposiciones establecidas.