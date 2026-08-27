Los puntos del acuerdo que Tini buscaría alcanzar con Alejandro Stoessel, su padre

El conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, podría encaminarse hacia una resolución. En medio de un profundo hermetismo y después de varios días de fuertes versiones, este jueves trascendieron los puntos centrales de un acuerdo que tendría como objetivo devolverle a la artista el control directo sobre las sociedades vinculadas con su trabajo.

Según indicó Marina Calabró en el ciclo de América TV Primicias Ya, la negociación contemplaría una “cesión de participaciones” mediante la cual la artista pasaría a quedarse con las cuotas y acciones de las compañías relacionadas con su actividad profesional. Hasta el momento, sin embargo, no se difundió ningún documento firmado ni hubo una comunicación oficial de la cantante o de su padre sobre este supuesto entendimiento para desandar el conflicto.

La solución planteada consistiría, al menos en esta instancia, en reorganizar la titularidad y el control de las compañías Twitter

El acuerdo en cuestión habría sido elaborado por un equipo jurídico contable e incluiría autorizaciones bancarias, derechos de imagen, contratos, cesión de marcas y de activos a favor de la cantante de “Carne y hueso”.

Desde hace días se especula con la posibilidad de que Tini publique una carta para esclarecer la situación, pero en el ciclo de América señalaron que “su corazón” le dijo que lo mejor sería hablar arriba del escenario. El miércoles 2 de septiembre, la artista se presentará en Guadalajara, México, y se cree que allí romperá el silencio, en comunión con su público.

Cuáles serían los puntos clave del acuerdo

Según Marina Calabró, la cantante está negociando en privado una transición profesional para despegarse laboralmente de su familia

Uno de los puntos específicos mencionados es la cesión de las cuotas de QVTS S.R.L., una de las sociedades argentinas que aparece dentro de la estructura analizada por el nuevo equipo de asesores de Tini. La operación permitiría que esas participaciones quedaran en manos de la artista y que, en consecuencia, pudiera intervenir directamente en las decisiones y en la administración de los recursos generados por su carrera.

El acuerdo también alcanzaría a las empresas constituidas en los Estados Unidos, por lo que Alejandro Stoessel y Francisco Stoessel, padre y hermano de la cantante, le cederían a Tini sus participaciones vinculadas con sus negocios en ese país.

En términos concretos, el esquema difundido por el ciclo televisivo comprendería tres movimientos principales: Tini quedaría como titular de las participaciones societarias; recibiría las cuotas correspondientes de QVTS S.R.L.; y obtendría las participaciones que Alejandro y Francisco poseen en las sociedades estadounidenses.

Qué se sabe del conflicto de Tini con su padre

La negociación surge después de que Tini pusiera fin, hace aproximadamente tres meses, al vínculo profesional que mantuvo durante 15 años con su padre. A partir de esa desvinculación, que fue confirmada por LA NACION, la cantante encargó una auditoría jurídico-contable para conocer el estado de su patrimonio y revisar las sociedades que habían administrado los ingresos provenientes de conciertos, contratos discográficos, campañas publicitarias y derechos de imagen.

Según la información publicada durante los últimos días, el relevamiento habría detectado que la intérprete no figuraba como propietaria ni accionista de algunas de las empresas que percibían el dinero generado por su actividad. Tampoco habría tenido acceso operativo a determinadas cuentas bancarias. Alejandro Stoessel, en cambio, aparecía como socio principal o como la persona habilitada para tomar decisiones dentro de esa estructura.

La eventual cesión de las participaciones marcaría el cierre de una sociedad profesional que comenzó cuando Tini todavía era adolescente y protagonizaba Violetta. Alejandro Stoessel fue una figura decisiva en el desarrollo de su carrera, pero el crecimiento internacional de la artista y su nueva etapa personal parecen haber acelerado el paso hacia una nueva etapa profesional en la vida de la artista.

La necesidad de conocer su situación financiera y patrimonial habría comenzado a llamar la atención de Tini a partir de episodios relacionados con el manejo habitual de su dinero. Uno de ellos fue el límite de 5.000 dólares mensuales que, según trascendió, tenía en una tarjeta de crédito administrada por su familia. La cantante habría descubierto esa restricción al intentar realizar una compra y, a partir de ahí, habrían comenzado a surgir interrogantes sobre quién tiene el control de sus bienes.

Tini anunció recientemente su compromiso con el futbolista Rodrigo De Paul

Otro de los puntos que habría generado tensión estuvo relacionado con una propiedad en Miami. Según algunas informaciones, Alejandro Stoessel se habría opuesto a que su hija comprara una vivienda allí para estar más cerca de su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, quien reside en esa ciudad por su actividad deportiva.

En medio de los preparativos de su casamiento con el jugador, también se apunta a que el padre de la artista habría insistido en la necesidad de firmar un acuerdo prenupcial, algo que podría haber alimentado aún más la interna familiar.