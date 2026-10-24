Hondureña en Florida incumplió con su deportación y debe pagar US$668.000: “Las órdenes de los tribunales no son opcionales”

Una hondureña en Florida deberá pagar US$668.390 tras incumplir una orden de deportación de Estados Unidos. La sentencia, difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), establece una sanción económica contra Kenia Elizabeth Vasquez Dubon. La mujer permaneció en territorio estadounidense durante más de tres años pese a la orden de expulsión dictada por un juez de inmigración.

¿Por qué una hondureña deberá pagar más de US$668.000 en Florida?

De acuerdo con un comunicado del DOJ, publicado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, el caso comenzó el 22 de julio de 2022, cuando un juez de inmigración ordenó la deportación de Vasquez Dubon a Honduras.

El magistrado Ed Artau concluyó que existió una desobediencia deliberada y aceptó el pedido de la administración federal para resolver el litigio en rebeldía Imagen creada con IA

La disposición adquirió carácter definitivo el 23 de agosto de ese año. Desde entonces, la mujer estaba obligada a abandonar Estados Unidos y recibió advertencias sobre las posibles sanciones económicas diarias en caso de incumplimiento.

Sin embargo, continuó en el país norteamericano pese a las notificaciones posteriores de las autoridades migratorias. Esta situación derivó en un procedimiento federal que terminó con una sentencia económica a favor del gobierno estadounidense.

Las advertencias que recibió la hondureña antes de la multa

Durante el procedimiento, el gobierno federal envió distintas comunicaciones para exigir el cumplimiento de la orden migratoria. Entre los documentos mencionados por el DOJ figuraban:

Un aviso de intención de imponer una multa , mediante el cual se notificó la posibilidad de aplicar sanciones civiles.

, mediante el cual se notificó la posibilidad de aplicar sanciones civiles. Una factura con el requerimiento de pago , que formó parte de las gestiones realizadas por las autoridades federales.

, que formó parte de las gestiones realizadas por las autoridades federales. Advertencias reiteradas sobre las consecuencias del incumplimiento, según informó la Fiscalía.

El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, se refirió a la conducta de la ciudadana hondureña y sostuvo que “las órdenes de los tribunales de inmigración no son opcionales”.

El funcionario señaló que Vasquez Dubon había sido advertida en repetidas oportunidades sobre las consecuencias de desobedecer la disposición, pero permaneció en Estados Unidos durante años.

El calculo de la multa de US$668 mil por incumplir la deportación

El monto establecido por el tribunal corresponde al saldo de una sanción civil calculada a razón de US$998 diarios, más los intereses legales acumulados hasta el 6 de febrero, según el comunicado del DOJ.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos autoriza la aplicación de multas civiles contra las personas que no abandonan el territorio nacional después de recibir una orden definitiva de expulsión. En este caso, el juez federal de distrito Ed Artau concedió la solicitud del gobierno estadounidense para dictar una sentencia en rebeldía.

El fiscal Jason A. Reding Quiñones advirtió que las decisiones de los tribunales migratorios son de cumplimiento obligatorio Fotomontaje realizado con IA

El magistrado determinó que Vasquez Dubon había incumplido deliberadamente la orden del juez de inmigración al permanecer en el país norteamericano y consideró procedente la imposición de una sanción económica.

Además de los US$668.390,95 establecidos en la sentencia, el fallo dispone la acumulación de intereses posteriores a la resolución judicial hasta que se complete el pago. Estos se calculan diariamente conforme a la tasa legal aplicable y se capitalizan de manera anual. La sentencia definitiva fue firmada el 1° de octubre en West Palm Beach, Florida.