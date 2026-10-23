Deportaciones masivas: una caravana de 600 migrantes le pide ayuda a Sheinbaum para atravesar México y seguir a EE.UU.

Una caravana de más de 600 migrantes centroamericanos salió de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, el martes 20 de octubre, con la intención de avanzar hacia Estados Unidos. El grupo, integrado principalmente por hondureños y también por personas de Guatemala, El Salvador y otros países, retomó el recorrido en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

Por qué los migrantes piden permisos para avanzar hacia el norte de México

Los integrantes de la caravana solicitaron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum documentos de tránsito que les permitan continuar en autobús hacia la frontera norte de México, en lugar de recorrer a pie las largas distancias. Según The Associated Press, la petición busca facilitar el desplazamiento del grupo por territorio mexicano.

Los migrantes se habían concentrado en Tapachula después de llegar en distintos grupos procedentes de San Pedro Sula, Honduras. Durante el recorrido también se sumaron guatemaltecos, salvadoreños y personas de otras nacionalidades. La caravana tomó la carretera federal México 200 para avanzar por la ruta del Pacífico.

Entre sus integrantes viajan familias con niños. Olvin Colin, un hondureño de 38 años, contó que decidió abandonar su país por la falta de empleo. Mientras caminaba con su hijo de cuatro años, explicó que, aunque las restricciones migratorias de Estados Unidos dificultan el ingreso, mantiene la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida. “Trump no tiene la última palabra, Dios la tiene”, expresó Colin, según AP.

Miles de migrantes permanecen varados en Tapachula

La nueva movilización se produce en una ciudad donde organizaciones estiman que más de 60.000 migrantes permanecen varados, muchos sin empleo y a la espera de respuestas a sus solicitudes de asilo o refugio.

Una parte de esas personas aguarda decisiones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el organismo encargado de recibir, analizar y resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado en México. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) interviene en los procedimientos relacionados con la situación migratoria y la documentación correspondiente.

Las demoras y las dificultades para encontrar trabajo llevan a algunos migrantes a sumarse a las caravanas para salir de Tapachula y continuar hacia otras regiones del país. No todos tienen como destino final Estados Unidos, ya que algunos buscan establecerse en ciudades del norte de México y encontrar empleo.

Un grupo de migrantes deportados regresa a su país de origen tras ser expulsado de Estados Unidos, en medio del endurecimiento de la política migratoria ICE

Qué ocurrió con la caravana migrante que salió en septiembre

El pedido de la nueva caravana se produce después de que otro grupo de migrantes, también procedente de Honduras, recorriera el sur de México durante casi tres semanas en septiembre.

Según el reporte de AP, las autoridades migratorias disolvieron aquella movilización y otorgaron a sus integrantes un salvoconducto para transitar por el país, lo que les permitió abordar autobuses y continuar el viaje por separado.

El endurecimiento migratorio de Estados Unidos y el futuro de la caravana

La salida del contingente ocurre en un contexto de restricciones migratorias. Algunos de sus integrantes también expresaron la esperanza de que las elecciones de medio término de noviembre puedan modificar las condiciones para quienes buscan llegar al país.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) participan en operativos migratorios en Estados Unidos, en el marco de las medidas de control y detención de inmigrantes impulsadas por la administración de Donald Trump. ICE / FLICKR

La organización Pueblo Sin Fronteras señaló que los movimientos masivos de migrantes durante períodos electorales podrían estar relacionados con intereses políticos. Esa interpretación corresponde a la organización y no establece por sí sola las razones de cada participante.

En los últimos años, otras caravanas que partieron de Tapachula fueron disueltas por las autoridades mexicanas durante su paso por Chiapas y Oaxaca. En algunos casos, sus integrantes recibieron documentos para continuar el recorrido; en otros, fueron trasladados a distintas ciudades.

Por ahora, los integrantes de la caravana esperan una respuesta a su solicitud de documentos de tránsito para poder seguir en autobús hacia el norte de México. Su pedido se suma a las dificultades que enfrentan miles de personas en Tapachula mientras aguardan una resolución sobre su situación migratoria.