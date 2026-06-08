Impulsan transformar el sargazo de Florida en helados, sopas, salsas y bebidas deportivas

Un experto en Florida llamado Imran Ahmad impulsó un método para sacar provecho de la presencia masiva de sargazo en las costas del estado. El científico trabaja en el desarrollo de un sistema para procesar el alga y convertirla en artículos comestibles.

Sargazo en Florida: la FIU busca convertir esta alga en ingredientes alimentarios

El proyecto de Ahmad, profesor en la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), consiste en extraer sustancias del sargazo que puedan ser útiles para la industria alimentaria. Entre ellas se encuentran el alginato de sodio y diversos polisacáridos.

Así se ve el exceso de sargazo en las costas de Florida

En una entrevista con Telemundo Miami, Ahmad explicó que el alginato es un elemento que la industria emplea actualmente en la elaboración de alimentos. Se trata de un compuesto que puede ser utilizado como espesante en:

Helados

Sopas

Salsas

Productos lácteos

Por su parte, los polisacáridos del alga podrían aportar energía sostenida a los atletas, según la investigación. Los suplementos basados en este vegetal sirven para evitar el descenso brusco de energía que causan los azúcares comunes.

“Ha habido un montón de diferentes aproximaciones para deshacerse de él, limpiarlo o hallar un uso. Nuestra aproximación es encontrar algo comestible”, detalló el experto.

Las propiedades de ambas sustancias se encuentran bajo la observación de la Escuela Chaplin de Hospitalidad y Turismo de FIU. Los científicos proyectan, incluso, la posibilidad de desarrollar una bebida energética de alto rendimiento para deportistas.

El potencial comercial de estos productos genera interés en los sectores económicos de la región. Además, es una materia prima que abunda en el Atlántico y promete ser una alternativa sustentable.

Sargazo récord en Florida y el Caribe: qué indican los reportes de mayo

Las playas de Estados Unidos y México registran niveles récord de sargazo. Según Telemundo Miami, recientes reportes indican que, en mayo de 2026, se encontraron 28,9 millones de toneladas métricas de esta alga flotando de manera masiva en Miami, algunas islas del Caribe y el Golfo de México.

El proyecto contempla un proceso de aprovechamiento de algunas sustancias presentes en el sargazo que son útiles para elaborar alimentos Unsplash/Soledad Aznarez

Frente a este panorama, la investigación busca utilizarlo de forma productiva para que no afecte al sector turístico. Además, recolectar y limpiar las playas cuesta millones de dólares, por lo que el nuevo enfoque científico reduce el desperdicio y evita que el material orgánico termine en los basureros estatales.

Cómo funciona el procesamiento de alta presión para usar sargazo en alimentos

Los científicos aplican una técnica de procesamiento de alta presión para purificar la estructura del vegetal. Este sistema prescinde del calor y replica una fuerza equivalente al peso de diez elefantes.

El procedimiento elimina los microorganismos dañinos de la planta de forma eficiente. A su vez, el mecanismo preserva los nutrientes básicos y los compuestos de valor industrial.

Si bien el sargazo cumple un rol importante en el ecosistema, su presencia excesiva puede traer consecuencias severas Unsplash

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) advierte sobre los daños que causan las acumulaciones de esta alga. En ese marco, el plan científico busca verificar que no haya metales pesados o contaminación bacteriana en el producto final.

Mientras tanto, los investigadores tramitan la aprobación de los requisitos regulatorios antes de transferir la tecnología al sector privado. El principal obstáculo por el momento radica en el estigma social hacia este recurso marino, asociado popularmente con el mal olor y la suciedad.